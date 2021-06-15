快訊／長輩預約疫苗抱怨多　柯文哲解釋2種隔離法：早來排隊沒用

記者袁茵／台北報導

台北市15日開放有透過網路預約的85歲以上長者，以及65歲以上原住民進行疫苗接種，但一早卻湧入大批民眾排隊等狀況，部分長者在高溫環境曝曬，現場抱怨連連。對此，台北市長柯文哲解釋2種隔離法，呼籲民眾別太早到場，照時間來就好。

台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊出席，並對85歲以上長者施打疫苗首日、北市「清零計畫」、傳唐吉訶德有員工確診、藝人賈永婕籌募HFNC救命神器等問題做回應。

柯文哲15日表示，由於共預約3萬多名長者，市府預計花1天半的時間接種完畢，原則上今早應打完1萬名長者。早上有到信義國中、松菸、中興診所、台安醫院視察，一開始人比較多，所以才說要使用網路預約。

柯文哲提及，所謂隔離有2種，一種是「空間隔離」，大家保持距離，但這樣空間要很大，另一個是「時間隔離」，假使病毒會掉到地上，隔15分鐘後「大概不會感染」，這兩種都是隔離方法，若網路預約有預約到的人，就不用那麼早到場，照時間來就好。

柯文哲說，如果長者預約上午9時至10時，那就「9時再來就好，甚至9時59分來也可以，你9時開始，早上7時來幹甚麼？只是讓自己排隊！」所以採預約制度就是要分時段、製造空間與時間分隔效益。

柯文哲強調，如果提早排隊的話，「早來也沒用，不會因為早來早開始，別浪費2小時！」未來若要打疫苗，呼籲大家盡量上網預約。

此外，柯文哲也提到，發現常常一個長者到場，結果陪伴者眾多，「一個長者來打，一堆人陪同！」希望盡量精簡人力，人越少越好。

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▼柯文哲召開防疫記者會。（圖／北市府提供）