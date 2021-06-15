「印度新冠變異株」傳染力更強！指揮中心：台灣有3例境外移入

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎病毒變異不斷，在英國變異病毒株之後，去年發現印度變異病毒傳染力更強。中央流行疫情指揮中心也表示，有關印度變異株部分，先前在4~5月間有偵測到3例境外移入個案，目前並沒有本土案例。 另外，近日也傳出英國建議下修第二劑AZ施打時間，要從12週變8週。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心發言人莊人祥表示，目前社區流行以英國變異株為主，英國衛生部在6/11和6/14公佈針對疫苗對英國和印度變異株保護力比較，以AZ來看，對於英國變異株仍有保護作用，比較好的是針對住院保護力，相較於未接種者，打完AZ第一劑，針對英國變異株的住院保護力有76%，印度變異株也有71%，接種兩劑的話，住院保護力分別達到86%和92%。

莊人祥說明，英國施打疫苗率大概6成，疫情也一直往下降，曾經一天3000~4000例左右，但最近有點微幅上升，大約在7000例左右，也有學者預估，如果疫情再持續往上，7月前疫情可能又會爆發，有可能是因為顧慮，才縮短疫苗第一劑和第二劑的施打間隔，台灣則會根據疫苗的量和流行病毒株控制情形做適當調整。

指揮官陳時中也補充，疫苗每個人都需要打，但不是每個人都願意打，英國第一劑涵蓋率已經到一個程度，現在應該是想把涵蓋率拉高，所以才調整施打間隔。