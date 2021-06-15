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拿補助又開高價　游淑慧曝公文批「混水」：趁疫情亂糟糟做的決定

你覺得六都「打疫苗」工作從通知到施打做得最好？

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▲▼游淑慧秀出公文內容，指國產疫苗當時保證以優惠價格提供給政府。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

▲游淑慧秀出公文內容，指國產疫苗當時保證以優惠價格提供給政府。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

記者杜冠霖／台北報導

近期國內疫苗價格引起許多爭議，國民黨台北市議員游淑慧15日貼出公文打臉政府，指國產疫苗研發時就已拿到政府的高額補助，且承諾政府有優先採購權，及提供優惠價格予政府採購，為什麼衛福部還要急著簽約？買價還超過800元！直指政府「急著買、買高價，很顯然就是趁著疫情亂糟糟時做的決定…混水！」

游淑慧在臉書貼出去年立院提案，國民黨主張用115.5億元買1500萬劑疫苗，等於每劑約770元，已高於國際上大多疫苗價格，這證明在野黨對採購國外疫苗是支持的，但自產自銷、在地直送的國產疫苗，還比國外疫苗貴，為何連770元的高預算額度都買不到？「相較之下就可以看出高端疫苗有多貴！」

而游淑慧也找到當年補助研發國產疫苗的公文，指高端和聯亞在研發過程中都拿了政府高額的補助和行政協助，而且補助條件上，更清楚載明「接受補助並成功開發疫苗上市者，應保障國內優先採購權利，未來應提供優惠價格予政府採購疫苗」。

▼游淑慧曝公文踢國產疫苗業者拿補助還開高價。（圖／翻攝游淑慧臉書，點圖可放大）

▲▼游淑慧曝公文踢國產疫苗業者拿補助還開高價。（圖／翻攝游淑慧臉書）

游淑慧質疑，業者既然拿了補助，也承諾「政府優先且優惠」採購，政府既有了優先權，為何衛福部還需要急著簽約？又沒人跟你搶，且超過800元的高價，敢說是優惠價格嗎？

對於外界質疑，日前指揮中心也做了說明，表示確實有價差問題，但國際疫苗多是mRNA或病毒載體疫苗，國產疫苗則屬蛋白質次單元疫苗，開發基礎不同，自然成本計價也不同。

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