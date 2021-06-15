彰化1.7萬長輩開打！衛生所出招「期間限定」　宇美町式受稱讚

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣75歲以上長者電話預約有1萬7400人，今天起在各衛生所、醫院、診所、學校開打，員林市衛生所採「宇美町式」接種法式受到長輩的讚揚，彰化南西北衛生所則在大門口放乖乖，祈求施打平安，有1對住在台中的兒媳陪同高齡87歲的父母前往，他說當時用4支電話狂打了35分鐘，終於成功預約，感謝衛生局的辛勞。

▲彰化南西北衛生所在南郭國小大門旁放了一包乖乖。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

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▲員林衛生所在風雨球場施打。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）。

上午員林衛生所向公所借用公19晴雨球場，做為施打疫苗的場所，球場內外寬敞，更方便停車，衛生所採「宇美町式」接種法，長者坐在椅子上，從醫師諮詢長者的身體狀況、到護理人員施打，都不用離開座位，動線分流，受到民眾的稱讚。

▲彰化南西北衛生所在南郭國小施打情形

大部分的長輩施打完有的說「沒感覺」、「酸酸的」，其中有1對自台中的夫妻陪同設籍在彰化的父母到場，他們說，當時光是預約就用了來自不同電信公司的4隻電話，一直狂call花了35分鐘，總算大功告成，但也建議衛生局將來要施打第二劑時，能上網或是用Line通知，要不然二老恐怕會錯失施打時機。

而彰化衛生所為了施打能分散人流，採時段預約，在南郭國小有不少長者都是由家人陪同到場，也有民眾提前到關心施打情形，接種秩序良好，有阿嬤施打完後休息，醫護人員還遞水向前關懷長者施打完後的狀況，相當的貼心。

彰化縣長王惠美關心施打情形，一早前往巡視施打情形，並感謝醫護人員的辛勞，至於没有電話預約到的鄉親也先不用擔心，王惠美表示，下一批疫苗到，將規劃優先由90歲以上長者，造冊通知施打，如有行動不方便的長者，將提供長照專車來協助，如果有臥床困難無法外出的話，將啟動到府施打的服務，所以請大家不要擔心。

王惠美指出，中央疫苗下一批到達之後，還有包括中央增加彰化縣有5%，1850劑的疫苗，都會用在長者的身上，請大家等待造冊通知，安心接受施打。葉彥伯局長表示，感謝所有醫護及鄉親的配合，早上施打情形一切順利，希望能用最快的速度來完成。

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