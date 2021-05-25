打完疫苗「脫衣舞孃」陪你嗨！情色大亨出大招　俱樂部設接種站

Las Vegas officials held a pop-up vaccine clinic at a strip club.



"This is just the most Vegas thing I've ever seen." https://t.co/Ubbr9WQl9U — Kyle Griffin (@kylegriffin1) May 23, 2021

記者王佩翊／編譯

全球新冠疫情持續升溫，美國當局為提高疫苗施打率，積極祭端出各項政策，就連商家們也自願祭出專屬於「已施打疫苗」民眾的各種優惠。如今拉斯維加斯更有一名情色產業大亨直接申請在旗下的脫衣舞俱樂部設置疫苗接種站，並提供各項福利，希望能透過另一種方式吸引民眾施打，同時提升業績。據悉，在開打首日，短短幾小時內就有破百人前來接種。

根據《美聯社》、abc7報導，美國知名情色大亨佛林特（Larry Flynt）日前突發奇想，在自己的脫衣舞俱樂部設置合法的疫苗接種站，不僅如此，更請來俱樂部的當家花旦、脫衣舞孃JoJo Hamner示範接種。只見JoJo身穿性感蕾絲內衣並戴上口罩在自家店內接種疫苗，宣傳效果十足，光是21日開打當天，就吸引了100多人到場響應。

負責到場支援的護理師大大讚賞佛林特的點子並表示，「這樣的點子可以吸引一些喜歡新鮮感的人。」事實上，美國政府為了解決疫苗施打速度減緩的問題，積極採用各項具有創意的方法來鼓勵民眾接種。

這家脫衣舞俱樂部21日首次開放施打，在替100多人施打疫苗後，當晚也照常營業。據悉，當天除了脫衣舞孃與俱樂部工作人員外，有許多到場玩樂的民眾也在此施打疫苗。

內華達州目前已有超過46%的12歲以上民眾至少施打過一次疫苗，但近期施打速度卻急速下降，當地衛生官員擔憂，無法達成國家目標的75%。為此，當地政府開始積極尋求各企業的幫助，希望能夠提供更多吸引民眾施打疫苗的元素。

佛林特申請將俱樂部設為疫苗接種站後，更是主動聯絡政府，表示願意提供出示疫苗接種證明的民眾一張會員卡，讓他們同時可以與5個朋友免費入場，同時提供免費酒水以及與脫衣舞孃互動的機會。