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臉書PO「文山一分局警員染疫傳民眾」　警火速約談桃園女

▲越南陳姓新住民造謠警員染疫傳給民眾遭警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

▲越南陳姓新住民造謠警員染疫傳給民眾遭警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北文山一分局日前接獲民眾檢舉，社群通訊軟體臉書（Facebook）群組內，有一名越南籍新住民透過直播方式以越南話瘋傳「木柵地區的警察局，有7位警察確診Corona（即COVID-19）」、「有某民眾常與警察聊天，所以她也被感染，她的家人都被隔離了！」。該影片觀看次數近萬，造成民眾恐慌並議論紛紛，文山一警分局日前成立專案小組偵辦。

文山一警分局專案小組強調比照偵辦重大刑案，立即進行網路蒐證，警方發現該傳遞假訊息之直播主為越南籍陳姓新住民（女、年約40歲）在台北市新冠肺炎疫情（COVID-19）嚴峻之時，透過臉書粉絲專頁以直播造謠木柵地區有7位員警確診新冠肺炎，及有其他民眾、及其家人因與警察聊天被感染隔離等之不實訊息，恐造成民眾恐慌。

文山一警分局查明犯嫌身分後，要求犯嫌將散播疫情假訊息之直播影片下架，並約談越南籍陳女到案說明，全案依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移送台灣桃園地檢署偵辦。

文山一分局呼籲：民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或新臺幣300萬元罰金。

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