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社會 社會焦點 保障人權

台北地院再添1例！職員家人確診後篩陽　10多人匡列居家隔離

▲▼三級防疫警戒，台北地院在大門外設立臨時收文處，避免民眾進入機關群聚。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地院為了防疫，已在大門外設立臨時收文處，避免民眾進入機關群聚。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地院民事庭1名女職員因家人確診，接受篩檢後也成陽性反性，女職員上周主動通知法院，經衛生單位協助匡列過去2天2小時的工作期間接觸者，有10多名法院同仁已居家隔離，北院為求慎重，也通知第二層接觸者居家辦公，自我監測健康，這是新冠肺炎疫情爆發以來，北院繼3名法官助理後，第4名職員確診。

5月14日，台北地院民事庭男法官的父親，因為曾到萬華地區拿竹筍，採檢發現確診後，男法官和同為法官的妻子立即居家辦公，所幸最後篩檢陰性，北院也同時啟動分流辦公，並依照司法院通令，取消、暫緩非必要緊急開庭。

不過從5月20日起，台北地院寶慶院區接連傳出，同辦公室的3名法官助理陸續確診，雖然他們都較少與本院區的法官或同仁接觸，但北院仍啟動新一波的居家自主健康管理，同月底，又有1名法院工友的妻子確診，還一度病重插管，讓北院同仁越來越擔心疫情逼近。

據了解，北院在這段期間，仍持續維持至少半數居家的分流辦公，染疫的民庭分案室職員曾在6月7、8、9日到院工作共2天又2小時，職員回報家人確診後，北院剛好在12日(周六)有例行性消毒，13日這名職員也通報確診，北院再次加強消毒，並配合衛生單位，匡列了這段期間接觸的10多名同仁，居家隔離14天，另外北院也安排其他可能因動線或公務有間接接觸的同仁，各自自主健康管理，防堵疫情在院內擴散的機會。

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