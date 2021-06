SpaceX發射獵鷹9號火箭　送烏賊幼苗和水熊蟲上太空

▲短尾烏賊幼苗被送上太空。(圖/翻攝自NASA)

實習記者黃品臻/綜合報導

SpaceX在美東時間週四下午約一點半,發射獵鷹9號火箭至國際太空站,此次飛行任務載了一系列的科學實驗上太空,其中有兩位神秘旅客值得注意,一個是會發光的短尾烏賊,另一個是擁有強大生存能力的水熊蟲,這兩者是作為美國太空總署(NASA)太空研究貨物補給任務的一部分而被送上去。

Liftoff!



7,300 pounds of scientific experiments and other vital cargo launched aboard the @SpaceX Dragon spacecraft at 1:29pm ET. Next stop? The @Space_Station: pic.twitter.com/AaGu0umNZ1