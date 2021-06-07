　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

揭秘火星樣貌！　陸「天問一號」首次曝光著陸高清圖

▲▼大陸首次曝光火星探測天問一號著陸區域的高清影像 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

▲大陸首次曝光火星探測「天問一號」著陸區域的高清影像 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

緊追美國之後，上個月15日7時18分，大陸「天問一號」探測器成功著陸於火星烏托邦平原南部預選著陸區。「天問一號」在火星歷經23天探測，今（7日）回傳最新影像，大陸國家航天局首次發布照片。

先前「天問一號」公布影像都是模擬圖，根據大陸國家航天局最新發布照片，火星探測「天問一號」任務著陸區域高清圖完整曝光，「天問一號」著陸的平台、「祝融號」火星車及周邊區域情況清晰可見。

《澎湃新聞》報導指出，整組照片來自天問一號環繞器高分辨率相機，於6月2日18時拍攝。圖像右上角有兩處明顯亮斑，靠上的亮斑由兩個亮點組成，較大亮點為天問一號著陸平台，較小亮點為「祝融號」火星車。

▲▼ 天問一號著陸火星效果圖，中國航天科技集團八院供圖。（圖／翻攝 中新網）

▲「天問一號」著陸火星效果圖，中國航天科技集團八院供圖。（圖／翻攝 中新網）

截至6月6日，「祝融號」火星車在火星表面工作23天，工作任務有環境感知、火面移動、科學探測，所有科學載荷設備全部開機作業，獲取科學數據。環繞器運行在周期8.2小時的中繼軌道，為火星車科學探測提供中繼通信。

根據美國之前火星車收集的數據顯示，火星地表環境惡劣，大氣主要成分是二氧化碳，佔比達95.3%，其餘大氣成分有微量的氮氣、氬氣、氧氣、水汽等。由於大氣稀薄，太陽能量留不住，導致火星表面的溫度低到了零下55攝氏度。如果沒有穿宇航服，人類在火星上的生存時間不超過2分鐘。

ET快訊
《德州電鋸殺人狂》女星確診病逝　年僅30歲
效率8倍！　日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小學生名字「只有2劃」...報到秒被全校記住！學霸父揭背後原因

北京曾阻日本供台灣疫苗？　國台辦否認：籲早日開放大陸疫苗

揭秘火星樣貌！　陸「天問一號」首次曝光著陸高清圖

太陽能產業鏈瘋狂漲價　陸業內警告：競爭優勢可能被吞噬

美參議員搭C-17訪台　國台辦：民進黨挑釁兩岸關係「視生命如草芥」

KTV慶生「黏膩奶油塗滿包廂」　男坐地上滑行...工作人員開門傻眼

預測富士康、台灣半導體慘況　他狂言「7年內華為鴻蒙世界第1」

香港航空傳將再裁員50%　或停運A320客機

飆天價超「八尾金魚」！常玉「群馬」8.95億成交　刷新個人紀錄

破天荒！隔離病房變考場　廣州確診生「試卷2次消毒」　

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

小學生名字「只有2劃」...報到秒被全校記住！學霸父揭背後原因

北京曾阻日本供台灣疫苗？　國台辦否認：籲早日開放大陸疫苗

揭秘火星樣貌！　陸「天問一號」首次曝光著陸高清圖

太陽能產業鏈瘋狂漲價　陸業內警告：競爭優勢可能被吞噬

美參議員搭C-17訪台　國台辦：民進黨挑釁兩岸關係「視生命如草芥」

KTV慶生「黏膩奶油塗滿包廂」　男坐地上滑行...工作人員開門傻眼

預測富士康、台灣半導體慘況　他狂言「7年內華為鴻蒙世界第1」

香港航空傳將再裁員50%　或停運A320客機

飆天價超「八尾金魚」！常玉「群馬」8.95億成交　刷新個人紀錄

破天荒！隔離病房變考場　廣州確診生「試卷2次消毒」　

貝佐斯「太空旅遊」7月成真！　座位開放競標「要價7700萬」

圓臉萌惡霸撞臉「海豹＋河馬」!　相似度笑翻爸：你住海邊？

12星座6月運勢！金牛有很好的客戶運帶來財富、射手該刪除壞朋友

三級警戒延長至6／28　全國一路停課到7／2

在家就能做「TRX懸吊訓練」！每天20分鐘　找回仙女背和蜜桃臀

葉慶元／以「原廠授權書」刁難疫苗輸入　違法無效

苦苓／小孩精力旺盛大人無法擋？困居家中可以這麼做..

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

大陸熱門新聞

美參議員搭C-17訪台　國台辦：挑釁兩岸關係

桃機塞爆　台商：很多人去大陸打疫苗

小學生名字只有2劃　學霸父揭背後原因

15歲男愛吃炸雞！膽囊自製「100粒黑珍珠」

衛生棉藏一根針！正妹一看頭皮發麻

他「超狂預測」富士康、台半導體慘況

陸「天問一號」揭秘火星樣貌

保姆縱火燒死愛妻和3孩！一家五口只剩他

「最帥乞丐」爆紅後11年…近況曝光網感嘆

北京曾阻日供台疫苗？　國台辦否認

陸21款疫苗進入臨床試驗　涵蓋3種技術

廣州、深圳變種病毒「更致命！」

網批補14堂課太瘋　女童一句打臉

陸專家：病毒在空氣傳播距離超過1公尺

更多熱門

相關新聞

張文宏：全球通航取決打疫苗速度

張文宏：全球通航取決打疫苗速度

各國都在拚打疫苗，希望全體達到免疫。外界觀望，明年全球是否恢復通航可能性？華山醫院感染科主任張文宏分析，「取決於打疫苗速度。」目前，疫苗接種率較高的國家，可能會在下半年恢復和其他國家有條件的往來。如果國家免疫條件還不具備，就會在國際交流中落後一步。

美女交警「嗲聲」指揮交通

美女交警「嗲聲」指揮交通

拒陸疫苗！　環時諷：嚴重哈日哈美

拒陸疫苗！　環時諷：嚴重哈日哈美

毒性強！廣州社區首見印度變種毒株

毒性強！廣州社區首見印度變種毒株

劉結一：努力實現祖國統一、探索兩制

劉結一：努力實現祖國統一、探索兩制

關鍵字：

大陸航太火星天問一號

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

今本土+211例　無校正回歸首日

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

領紓困排4小時終於填完　下秒跳1通知落空

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

撐不下去！油庫口蚵仔麵線結束營業

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

汪小菲深夜發文挽回「我老婆是第一」

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面