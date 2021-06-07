揭秘火星樣貌！　陸「天問一號」首次曝光著陸高清圖

▲大陸首次曝光火星探測「天問一號」著陸區域的高清影像 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

緊追美國之後，上個月15日7時18分，大陸「天問一號」探測器成功著陸於火星烏托邦平原南部預選著陸區。「天問一號」在火星歷經23天探測，今（7日）回傳最新影像，大陸國家航天局首次發布照片。

先前「天問一號」公布影像都是模擬圖，根據大陸國家航天局最新發布照片，火星探測「天問一號」任務著陸區域高清圖完整曝光，「天問一號」著陸的平台、「祝融號」火星車及周邊區域情況清晰可見。

《澎湃新聞》報導指出，整組照片來自天問一號環繞器高分辨率相機，於6月2日18時拍攝。圖像右上角有兩處明顯亮斑，靠上的亮斑由兩個亮點組成，較大亮點為天問一號著陸平台，較小亮點為「祝融號」火星車。

▲「天問一號」著陸火星效果圖，中國航天科技集團八院供圖。（圖／翻攝 中新網）

截至6月6日，「祝融號」火星車在火星表面工作23天，工作任務有環境感知、火面移動、科學探測，所有科學載荷設備全部開機作業，獲取科學數據。環繞器運行在周期8.2小時的中繼軌道，為火星車科學探測提供中繼通信。

根據美國之前火星車收集的數據顯示，火星地表環境惡劣，大氣主要成分是二氧化碳，佔比達95.3%，其餘大氣成分有微量的氮氣、氬氣、氧氣、水汽等。由於大氣稀薄，太陽能量留不住，導致火星表面的溫度低到了零下55攝氏度。如果沒有穿宇航服，人類在火星上的生存時間不超過2分鐘。