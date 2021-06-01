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大陸6月將送「3名太空人進太空站」　在軌駐留3個月

▲陸首座太空站天和核心艙由長征火箭搭載於4月29日發射。（圖／CFP）

▲陸首座太空站天和核心艙4月29日發射。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸5月29日晚發射的天舟二號貨運太空船，已與月前成功發射的天和核心艙對接成功。在攜帶太空人物資及太空站平台設備的天舟二號提前將物資運抵之後，6月大陸太空站將迎來3名太空人駐留3個月。

據中國載人航天工程辦公室消息，此次在海南文昌航天發射場發射的天舟二號將承載運送及處理物資任務，其攜帶了3人3個月太空人消耗品、2套艙外航天服及太空站平台設備、應用載荷和推進劑等。

根據規劃，今年6月，大陸將在酒泉衞星發射中心實施神舟十二號載人飛行任務。在完成6月的載人航天任務後，大陸預計在9月和10月將分別實施天舟三號貨運太空船和神舟十三號載人飛船的飛行任務。

大陸首位進入太空的太空人、中國載人航天工程副總設計師楊利偉5月29日透露，6月的載人飛行任務將有3名男太空人在軌駐留3個月，成為 「天和」核心艙的首批「入住人員」，開展艙外維修維護、設備更換、科學應用載荷乃至包括工作的場景、生活的環境的佈置等一系列操作。

楊利偉稱，目前，神舟二號飛行乘組已轉入強化訓練階段，對太空人的要求是3人都要具備出艙能力。在太空站建造階段，太空人將進行多次出艙活動，完成太空站航天器的維修維護及建造等任務。

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