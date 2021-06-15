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台中AZ疫苗開打...長者7點半就來排隊　小混亂後恢復秩序

記者游瓊華／台中報導

台中市今起為85歲以上長輩注射疫苗，一早各快打站秩序算良好，但黎明國中卻有照服員資料與現場資料不吻合，導致情況稍微混亂。而太平國中快打站不到7點半就有長者排隊等著施打，開打1小時就有近100人接種。另外，中國醫藥大學附設醫院今天準備1000劑莫德納疫苗給醫事孕婦施打，今天約有150位醫護孕婦預約。

▲台中AZ疫苗開打照服員名單找不到現場亂，中國附醫千劑莫德納給懷孕醫護。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中AZ疫苗開打太平國中等各快打站秩序良好，但黎明國中站卻有照服員因一度找不到名單現場混亂。（圖／記者游瓊華攝）

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台中市今天全市64個快打站同時開打，為長者接種疫苗，其中約有7成採取日本「宇美町式」接種法，由醫護坐著旋轉滑輪椅替長者施打，台中市長盧秀燕也到黎明國中視察。

▲盧秀燕到黎明國中視察快打站。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕到黎明國中視察快打站。（圖／記者游瓊華攝）

黎明國中一早就有不少照服員到現場準備接種疫苗，許多人趕著要照顧個案，所以8點來排隊，一名照服員表示，「8點半要接種，但多數都8點就到場，也把紙本資料代過來，現場工作人員卻說衛生局給的資料跟現場資料不吻合，導致照護服務DELAY。」

位在太平的太平國中快打站，早上7點半就有許多長者前往準備接種疫苗，區長許貴芳表示，長者比較心急、早起，所以剛開始狀況稍微混亂，到8點開始接種後情況就緩解，秩序也良好。許貴芳也提到，區內長者就算只要帶著健保卡，就算忘記帶身分證、注射單等，也不必擔心，經電腦查詢資料即可，不要擔心會白跑一趟，但最重要的是「一定要帶健保卡」。

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