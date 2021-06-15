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解封在即！美染疫死亡人數「突破60萬」　她患後遺症：生活全變調

▲▼ 美國加州即將告別口罩與社交距離,加州街景,新冠肺炎。（圖／路透）

▲美國新冠確診與死亡率逐漸下降，加州將於15日解除商家人數限制、社交距離及口罩規定。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國疫苗接種率超過半數，也有大約64%成年人接種至少1劑疫苗，但根據路透社統計，美國新冠肺炎死亡人數超過60萬人，約占全球死亡總數的15%，然而，許多人仍然遭受著疫情帶來的病症與痛苦。

根據路透社報導，美國截至14日新冠肺炎累計死亡人數達60萬3502人，約占全球400多萬死亡人數的15%，另外美國總確診病例則為3362萬5101例，隨著越來越多的美國人接種疫苗，重症與死亡比率大幅下降，但許多曾接觸過病毒或受疫情所苦的人，仍然遭受著痛苦、揮之不去的症狀、經濟重創或防疫封鎖的孤立感。

▲▼30歲的愛麗（Ali Whitman）與老公惠特曼（Adam Whitman）去年用視訊會議軟體Zoom舉辦了婚禮。（圖／路透）

▲美國新娘愛麗（Ali Whitman）用視訊會議軟體「Zoom」舉辦線上婚禮。（圖／路透）

30歲的愛麗（Ali Whitman）與老公惠特曼（Adam Whitman）去年用視訊會議軟體Zoom舉辦了婚禮，阿姨也透過視訊擔任婚禮主持人，和13名親友一起「遠距」共度了這場婚禮，母親則差點死於新冠肺炎。愛麗8月將重新穿上婚紗，與240名接種過疫苗的親友相聚，慶祝結婚1周年，「我不得不說過去一年有多麼可怕又糟糕，但也必須感謝，我還能和所有對我生命有重大意義的人在特別的場合相聚。」

▲▼休斯頓藝術家扎維茲薩諾斯（Joni Zavitsanos）將德州染疫死亡患者生前的照片做成藝術裝置。（圖／路透）

▲休斯頓藝術家扎維茲薩諾斯（Joni Zavitsanos）將德州染疫死亡患者生前的照片做成藝術裝置。（圖／路透）

原本維吉尼亞州擔任行銷主管與健身教練的34歲女子斯坦（Erika Stein）自去年秋天染疫以來，一直患有偏頭痛、疲勞與認知問題，被診斷為長期新冠病毒相關綜合症，面對各州迅速的解封步調，她內心感到相當複雜。斯坦說，「我們都經歷過這段可怕的時光，所有人都受到影響，而過去的一年半裡，我的世界發生了天翻地覆的變化，令人難受。」

▲▼休斯頓藝術家扎維茲薩諾斯（Joni Zavitsanos）將德州染疫死亡患者生前的照片做成藝術裝置。（圖／路透）

▲扎維茲薩諾斯預計創作更多作品。（圖／路透）

休斯頓藝術家扎維茲薩諾斯（Joni Zavitsanos）正在調查疫情早期在德州東南部染疫死亡者，閱讀他們的訃告、生命故事，並製作出姓名與照片的混合媒材紀念肖像，現在，她已經創作了大約575幅肖像，並計畫繼續創作，最後將每個木板肖像組合成大型藝術裝置。扎維茲薩諾斯自己的哥哥與3名子女都曾染疫，一名親密友人也差點死亡，現在仍在與病魔奮鬥。

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