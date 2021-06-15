想讓新冠肺炎高死亡率快速下降　醫籲：3種人優先打疫苗

記者黃翊婷／綜合報導

全台各縣市15日同步擴大開打疫苗，最新疫苗接種7大類對象包含長照機構住民與人員、75歲以上長者等等。重症醫師黃軒日前在臉書PO文中表示，如果想要降低新冠肺炎的死亡率，有3大策略必須執行，那就是讓高齡者、醫護人員以及慢性疾病患者打疫苗。

▲台北長庚醫療團隊AZ疫苗施打模擬演練畫面。（圖／記者李毓康攝）

黃軒13日在臉書PO文中提到，有記者提問，「為什麼台灣打疫苗，這波以高齡85歲或75歳為主？」他之前閱讀過一篇如何用疫苗降低高死亡率的文章，大致整理過後發現，要降低新冠肺炎的高死亡率，必須馬上讓3大類族群施打疫苗，分別為高齡者、醫護人員以及慢性疾病患者，這麼做的目標只有一個，「死亡數減少，避免醫院塞爆，避免嚴重耗損醫療資源。」

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黃軒進一步解釋，搶救高齡者尤其以80歲以上的長者為首要，接下來再以高齡往下施打疫苗至60歲者；而醫護人員是第一線人員，必須受到保護，免於重症死亡；最後是慢性疾病患者，這些人在各個國家中幾乎都是脆弱者，所以只有針對這3類族群立即施打疫苗，才能讓高死亡率快速下降。

不過，對於全台各縣市15日同步擴大開打疫苗，不少民眾擔心家中長輩接種疫苗後，容易出現副作用。對此，台大醫院北護分院院長黃國晉認為，長者接種疫苗的好處是大於風險的，因為老年人染疫後，重症與死亡風險較高，而年齡越大接種疫苗副作用越小，長輩們接種前維持正常生活即可，若有服用慢性病藥物，也不需停藥，接種後多休息、多喝水就好。