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三級警戒持續「觀光業產值蒸發1280億」　這行收入掛零1年半

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▲▼因應新冠毅情升溫，高鐵台鐵都採取實聯制，旅客搭乘都需掃QR Code或填寫個人資料。搭乘繁瑣又有染疫的風險，許多民眾索性放棄搭乘，上班時間的板橋車站難得出現空蕩蕩人潮稀落的景象。（圖／記者湯興漢攝）

▲高鐵旅客數大跌，營收也大受影響。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情持續嚴峻，全台均實施第三級防疫警戒，對各行各業而言都是巨大衝擊。據統計，5月上市櫃觀光餐飲業營收大幅衰退，若與疫情未發生的2019年同期相比，旅行業-95.6％、旅館業-54.7％、觀光餐飲業-56.3％、交通業-41.1％，自三級管制開始至12日，觀光餐飲業估計損失已達1280億元。

根據公開資訊觀測站統計資料顯示，上市櫃觀光餐飲業5月營收一片慘淡，與4月比較，旅行業-41.8％、旅館業負-37.4％、觀光餐飲業-41.8％、交通業-14.9％，全觀光餐飲業-16.6％；與疫情未發生的2019年同期相比，旅行業-95.6％、旅館業負-54.7％、觀光餐飲業-56.3％、交通業-41.1％，全觀光餐飲業-47.9％。

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▲台北旅展旅行社。（圖／記者黃士原攝）

▲台北旅展旅行社。（圖／記者黃士原攝）

▲旅行業是疫情最大苦主，已近乎一年半績效都衰退八成以上，營收幾乎都掛零。（圖／記者黃士原攝）

根據折線圖來看，旅行社是最慘的行業，自從2020年3月後營收就一蹶不振，可以說是近一年半績效都在谷底；而旅館、觀光餐飲業、高鐵等，則是受到去年國旅大爆發影響，營收止跌回升，直到今年5月再度下跌。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，觀光餐飲業的年產值約達16115億，自從三級管制實施至12日，共29天，估計損失已達1280億元，可見疫情對業者影響之大。

▲▼統計顯示觀光餐飲業五月營收大幅衰退。（圖／黃正聰提供）

▲▼統計顯示觀光餐飲業五月營收大幅衰退。（圖／黃正聰提供）

▲▼統計顯示觀光餐飲業五月營收大幅衰退。（圖／黃正聰提供）

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