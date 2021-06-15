PTT高雄版突「全面禁發新聞」　版主：別淪為政治間的廝殺平台

▲PTT高雄板突然「全面禁發新聞」。（圖／翻攝PTT）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網路論壇PTT高雄板（Kaohsiung）14日晚間發出公告，表示將試行「疫情臨時條款」，禁止鄉民發佈新聞討論。高雄板版主表示，希望藉此提升地方看板的使用需求，避免政治等相關議題影響看板秩序，「個人不希望地方板淪為政黨政治間的廝殺平台」。

高雄板版主14日晚間發出公告，表示近日多則與政治相關的貼文因違反板規被檢舉，讓他回想起地方板的定位是功能導向，雖然新聞是地方情報的一環，但討論熱烈卻可能影響其他文章的關注度，甚至影響到看板的秩序，「因此，單從一個地方板的屬性、需求與個人的觀感來看，我認為目前的高雄板並不適合政治議題方面的討論。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄板版主認為，生活脫離不了政治，但真心想討論可以從任何方向，並非只有新聞，認為新聞是操縱輿論的工具，「個人不希望地方板淪為政黨政治間的廝殺平台，優先以地方的個人需求為主；我也相信已經有人開始防疫疲勞了，還要再看到這些相互攻訐的政治口水，肯定更累。」

▲PTT高雄板版主表示，不希望地方板變成政治廝殺的平台。（圖／翻攝PTT）



因此，高雄板版主與另名版主討論後，發佈新聞禁令並暫停「新聞」分類，從15日零時開始宣導，22日零時正式執行，違者依情節警告或水桶7天，且規定會在多方參考後滾動式修訂。

網友看完紛紛留言，「高雄板沒有加蓋，想看新聞可以去八卦或自行Google」、「很多政治文就非常惡意引戰，po者甚至連新聞內文自己都不看就刻意抹黑帶風向！有些根本不是高雄人不住高雄」、「現在這種時期有甚麼比防疫更重要？」「不能發新聞一堆人好像會死一樣」。

但也有人認為，「因噎廢食」、「一樣是地方板，其他真的沒有像高雄版這麼誇張」「罵前市長時都不會禁政治耶，討論疫情反而禁？？」「那高雄版也可以關啦 ，什麼事都可以Google不是？」「感覺是板主想減輕工作量吧XD」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘