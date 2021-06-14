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蔡英文臉書黃偉哲留言「粽盼親離」被歪樓　南市府道歉：小編誤用

▲台南市長黃偉哲刪留言，改留「粽志成城，防疫必成！」。（圖／翻攝自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

▲台南市長黃偉哲刪留言，改留「粽志成城，防疫必成！」。（圖／翻攝自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書，下同）

記者林悅／台南報導

總統蔡英文14日在臉書上發文祝福民眾端午佳節平安，但卻有網友發現台南市長黃偉哲在下方留言「粽盼親離、保持距離」，引發網友熱議，質疑黃偉哲是否暗喻政府「眾叛親離」！台南市政府對此表示，係是小編誤用成語，已收回留言，重新留言「粽志成城，防疫必成！」，並已主動聯繫總統社群團隊致歉。

台南市政府表示，目前正是防疫3級警戒，留言本意是想要提醒響應疫情期間與家人保持安全社交距離，但是社群小編誤用成語，造成誤會，對於蔡英文總統感到非常抱歉，誤用「負面」成語引起網友誤解，在第一時間發現就馬上收回發文。

▲台南市長黃偉哲，在總統蔡英文的臉書上留言「粽盼親離」，引發網友熱議。（圖／翻攝自PTT）

▲台南市長黃偉哲，在總統蔡英文的臉書上留言「粽盼親離、保持距離」，引發網友熱議。（圖／翻攝自PTT）

市府指出，黃偉哲小編留言「粽盼親離、保持距離」意思，係指病毒無情，一人染上，傳給家人朋友，無一倖免，要大家保持安全社交距離，用此成語是指疫情之下，端午節不返鄉，盼來家人朋友寄來的粽子，但卻無法和親人相聚，大家一定要保持距離「粽盼親離，保持距離」，小編原本是想用逗趣諧音的用語，要大家注意防疫，但未料卻引有心人故意歪樓。

▲台南市長黃偉哲刪留言，改留「粽志成城，防疫必成！」。（圖／翻攝自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

據了解，蔡英文14日在其臉書指出：「今天是端午節，謝謝大家配合落實防疫！用線上問候代替面對面團聚，就是愛護家人最適合的方式。端午佳節，願台灣平安。」。惟黃偉哲在下方的「粽盼親離、保持距離」留言，卻造成網友熱議歪樓。網友說：「小編吃了誠實肉粽：眾叛親離」、「暗喻這個政府已眾叛親離了，高招！」、「眾叛親離是負面成語，小編醉了嗎！」、「高級酸耶！」…。

黃偉哲於14日中午12時32分再度留言：「粽志成城，防疫必成！」，也在短短1小時內，吸引網友近600則留言，有的網友的正面肯定，有的網友則質疑：「就算刪留言，也早被截圖轉載了！」…。此一話題持續發燒，黃偉哲小編應始料未及，顯示網友對政府防疫作為好壞相當關切。

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