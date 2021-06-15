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防疫天天洗頭網紅激推「泡泡洗髮」賣翻　全聯補貨記得囤

▲▼防疫天天洗頭網紅推「泡泡洗髮」 。（圖／翻攝自臉書）

▲人氣網紅分享花王洗髮泡泡好玩又好洗，讓家中寶貝超開心。（圖／取自陳艾琳、聖小柔、高敏敏粉絲專頁）

消費中心／綜合報導

防疫期間清潔很重要，多數人每天回家必洗頭，導致洗髮精的消耗量大增。近期人氣網紅分享花王洗髮泡泡超好洗，尤其兒童版讓小孩搶著說要自己學洗頭，到全聯補貨才發現兒童款常缺貨，還好大人款洗髮泡泡也溫和不傷髮質、綿密泡泡不易流入眼睛乾脆買大罐的一起用，引發網友爭相回應，這款洗髮泡泡討論熱度高常缺貨，有看到就要順手囤幾瓶。

大人小孩都好用！網紅媽咪、網友必囤清單大熱門

隨著全國疫情三級警戒再延長，家長愈來愈習慣與孩子們「長期抗戰」，人氣網紅紛紛分享居家防疫期間的親子生活新樂趣，疫情期間為了維持健康，身體清潔、抗菌成為重點，網紅陳艾琳、聖小柔及高敏敏營養師也都分享了自己陪孩子邊完泡泡邊洗頭的歡樂新招，狂吸粉絲目光。

陳艾琳分享最近為了不愛洗頭的女兒顏蘵，特別用「泡泡」讓洗頭變好玩，她推薦兒童專用的花王植萃弱酸洗髮精，一按壓擠出來就是日本研發的微密泡泡，輕輕按摩頭皮就可以帶走小臭頭的汗臭油脂，還有抗菌配方可以提升頭皮保護力，現在走進浴室，女兒會主動指著泡泡洗髮說：「要這個～泡泡～洗～這個～」。

天天愛洗頭、在意頭髮要很清爽的聖小柔則分享花王洗髮泡泡超療癒～不只4歲以下的兒子小哈小樂看到會搶著要自己練習洗頭，連老公也愛跟著用！她喜歡花王植萃弱酸洗髮產品系列運用細緻微米泡泡輕輕按摩就能深層洗淨髒污、減少反覆搓泡對頭皮的刺激，還驚呼第一次看到連潤髮都是輕盈綿綿的泡泡，很好沖洗，如果家裡有長髮小女孩，用這罐很可以。

高敏敏營養師的女兒小蜜瓜是標準泡泡控，超愛自己擠、自己洗，防疫期間她乾脆放手培養小孩自理的成就感，她分享兒童專用的花王植萃弱酸洗髮精添加洋甘菊、尤加利精華溫和親膚不易刺激，加上日本研發「親膚洗淨技術」連小朋友的小手指力道都能輕鬆洗淨，完全不用擔心沖不乾淨，尤其非常時期，每天的清潔都很重要，洗完頭再用「植脆弱酸空氣感潤髮泡泡」修護零死角、沖掉也不會有黏黏滑滑的殘留感，讓秀髮擁有清透空氣感！

▲▼防疫天天洗頭網紅激推「泡泡洗髮」賣翻　全聯補貨記得囤。（圖／翻攝自網路）

▲許多網友分享花王洗髮泡泡引發討論。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說社團）

在這波疫情囤貨潮中，花王泡泡洗髮精也出現在被關注名單！有網友在社團分享補貨實況，發現白色瓶身的潤髮泡泡直接半價135元，兒童洗髮泡泡也有促銷，分享夏天洗澡洗頭頻率高，自己一天洗3次都用這洗，而小孩則是有了泡泡不怕叫不動洗澡，po文引發網友熱烈回應：「這很難買耶！上次請老公下班去幫我買，結果架上根本找不到，尤其兒童的」、「現在下班回到家第一件事就是洗澡，剛好家裡的要用完了，這次趁特價135買來試試看」、「自從家裡換成泡泡的產品，洗澡時間真的減少很多欸，尤其現在這時期清潔超重要」，還有網友發現路人推車囤整車，吸引更多人急著問哪家全聯還有貨，打算跟風好好洗一波。

泡泡洗輕鬆洗出秀髮空氣感　無添加讓大小朋友都能洗得安心

其實防疫期間好好照顧自己就是保護全家人，容易沾染細菌、病毒的頭髮絕對要仔細清潔乾淨！過往使用洗髮精時，尚未起泡前清潔力不強，容易刺激頭皮且不易塗抹均勻，如果在頭上搓泡施力不恰當，嚴重還會拉扯造成髮質損傷。。花王洗髮泡泡一按即出綿密泡泡，不用搓揉不傷髮，讓洗頭變得好簡單，而且洗髮泡泡是溫和植萃弱酸性，無矽靈、無色素、無添加Paraben防腐劑等，給頭髮溫和深層清潔，清潔後還可搭配潤髮泡泡均勻大面積包覆髮絲，輕盈質地不厚重好清洗，碰到髮根也不擔心頭皮有黏膩感，讓夏天的髮絲輕盈柔順充滿空氣感。

▲▼防疫天天洗頭網紅激推「泡泡洗髮」賣翻　全聯補貨記得囤。（圖／翻攝自網路）

▲花王洗髮泡泡系列質地綿密超療癒，連潤髮也是泡泡劑型輕鬆洗出空氣感秀髮。（圖／取自聖小柔粉絲專頁）

此外，花王泡泡洗髮根本是家裡有小朋友的爸媽神隊友，畢竟防疫期間長時間宅在家，生活總需要找點樂子，透過泡泡劑型能讓悶到發慌的小朋友開心邊玩邊洗頭轉化心情，兒童專用款添加抗菌配方，提升頭皮保護力，有效減少細菌滋生與頭皮異味，即便小朋友大量流汗也不怕，疫情期間能讓家長更安心，而且這波全聯特價活動最低直接半價，適合出門採買生活用品時順手帶一瓶，用泡泡療癒全家人的心。

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