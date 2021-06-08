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全聯限時3天「618元開搶Gogoro、Switch」　線上購生鮮雜貨5折起

▲▼全聯618購物節。（圖／全聯提供）

▲全聯618購物節，限時3天限量「萬元夢幻逸品」618元開搶！（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

618年中慶即將來臨，各大網路購物也祭出相關優惠，而全聯線上購自6/10至6/17暖身慶開跑，單日消費滿888元送888點；6/18起至6/20限時3天更推出618元開搶「萬元夢幻逸品」活動，其中最高價值包括6萬元的Gogoro；同時還有生鮮雜貨下殺5折起，宅在家一樣能搶好物。

▲▼全聯618購物節。（圖／全聯提供）

▲6/10至6/17暖身慶期間，消費者於「PXGo!全聯線上購」消費滿888元送888點。（圖／全聯提供）

全聯表示，6/10至6/17暖身慶期間，消費者於「PXGo!全聯線上購」購買使用PX Pay支付，單日累計消費金額每滿新台幣888元，即可獲得888福利點數回饋，單卡單日贈點上限為3萬福利點。

而「618購物節」將自6/18至6/30正式開跑，可以用618元，購入價值萬元以上的「夢幻逸品」，最高價值屬Gogoro超過6萬元。活動採會員制，參加搶購活動須扣福利點，連續3天每日中午12點在線爆殺。

▲▼全聯618購物節。（圖／全聯提供）

▲全聯618購物節，618元搶「萬元夢幻逸品」，連續3天每日中午12點在線開搶。（圖／全聯提供）

其中6/18祭出限量6台的TAKASIMA高島愛舒服小沙發-享睡版（溫暖橘）；6/19有限量1台的Gogoro VIVA MIX KEYLESS 電動機車（合聲白）；6/20限量8組的任天堂NS Switch 魔物獵人特仕版主機和PRO手把同捆組，通通只要618元就能帶回家，獨家搶購活動在「PXGo!全聯線上購」「618你購了沒」，款款價格誘人。

▲▼全聯618購物節。（圖／全聯提供）

▲6/18至6/20夢幻逸品名單。（圖／全聯提供）

想在購物節以618元入手萬元逸品，全聯也公開撇步，由於參加活動須扣除消費者指定福利點數，才能完成搶購程序，可事先上「PXGo!全聯線上購」及PX Pay查詢點數，若點數不足，趕緊把握618暖身慶期間，6/10至6/15進站消費每滿888元可獲888點，點數可於6/17入袋。

另外「PXGo全聯線上購」更精選近百件商品下殺5折起，種類包括生鮮、生活用品、食品等，同時OFF COFFEE及阪急麵包推出限時3天每組618元同步應援，可一次買、分次到門市取貨，沒有期限限制。

▲▼全聯618購物節。（圖／全聯提供）

▲全聯618購物節線上搶好物。（圖／全聯提供）

另還加碼推出箱購/預購單筆消費滿1,688元可折抵100元活動，可宅配到家更安心。活動期間，登入指定頁面優惠券專區，領取折價券，自行點擊即可成功領取，折價券領取後匯入帳戶，每種折價券每位會員帳號限領取一張，且僅限單次使用。

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