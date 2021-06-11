你也買了防疫蔬菜箱？「這三家」詢問度最高

▲因應居家需求，各大通路無論是超商、量販、電商、農產公司，甚至是小農都推出蔬菜箱。（圖／全聯福利中心提供）

記者潘姿吟／綜合報導

突如其來的疫情大爆發，隨著三級警戒發佈，政府規定餐廳禁止內用僅能提供外帶，不少民眾也選擇待在家「自煮防疫」，減少外出機會。疫情燃眉之急下，防疫「蔬菜箱」成了當下最夯商品。目前，各大通路無論是超商、量販、電商、農產公司，甚至是小農都推出相關商品。那麼哪些通路詢問度最高？消費者在購買蔬菜箱時又有哪些疑慮呢？

根據i-Buzz網路口碑研究中心「十大防疫蔬菜箱購買通路聲量排行」顯示，前3名分別是全聯、全家和北農；值得注意的是，雖然全聯蔬菜箱最夯，但北農嚴選則因為CP值高，呼聲最高。

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第1名：全聯

售價499元產地直送的全聯蔬菜箱最熱門並不讓人意外，然而店家配置好的蔬菜卻普遍被網友認為，內容物與價格不成正比，CP值較低，零星購買更划算還能挑選想吃的菜，因而被評為比較適合求方便的消費者。

第2名：全家

熱度第二的全家也有破百聲量，則是與有機蔬菜商玉美生技合作，在自家App中推出宅配到府的服務，但一箱699元的蔬菜箱，售價太貴讓許多消費者望而卻步。

第3名：北農嚴選

聲量排名第三的北農則推出三種不同價位與份量的蔬菜箱，雖然聲量不及前兩者，但是觀察網友討論後發現，北農蔬菜品質不錯、價格相對合理，深獲網友青睞，網路好評度高，平台上的蔬菜箱也早就被一掃而空。



▲「i-Buzz網路口碑研究中心」針對防疫蔬菜箱購買通路聲量排行與討論熱詞進行調查。（圖／業者提供）