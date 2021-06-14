新手爸媽不可錯過！美式賣場幫寶適優惠每箱折140元　線上同步中

▲6/14～6/24，好市多線上購物和實體賣場同步祭出幫寶適一級幫紙尿布每箱直接現折140元。（圖／網友提供，請勿翻攝）



消費中心／綜合報導

《ETtoday民調雲》日前進行一份網路民調，調查網友心目中的好市多必買單品。原本就受許多爸媽青睞的日本製幫寶適一級幫紙尿褲，果然就被許多爸媽選為CP值及回購意願最高的紙尿褲商品。居家防疫期間補貨不便，但尿布天天都在消耗。6/14～6/24，好市多線上購物和實體賣場就同步推出幫寶適一級幫紙尿布年度最優惠折扣。每箱直接現折140元。如果要前往賣場，建議把握防疫購物快狠準的守則，事前計畫好要入手的超值品項，少次多買一次購足的大原則，以減少與人群接觸的頻率。

隨著三級警戒持續延長，許多爸媽在家工作不但要工作，還得抓時間顧小孩，經常覺得一回神就天黑，家裡日用品來不及補貨好苦惱。因此，這次好市多線上購物特別針對許多爸媽最愛的幫寶適給出限時超殺優惠，就算不出門也能趁這一波補滿購物車，讓地方爸媽們放下心中大石。

▲考量好用性與回購率，幫寶適是好市多會員消費者心目中的第一名。（圖／網友提供，請勿翻攝。）



幫寶適一級幫紙尿褲一直以來都獲新手爸媽們超高口碑評價。時值夏日，寶寶要是用了透氣度和吸收力不佳的尿布而產生紅屁屁，爸爸媽媽著實要擔心了！看著寶寶不舒服在這種期間又不敢去看醫生，心裡的糾結好難解。與其擔心不如趁這一波為小寶貝換上不悶熱、可以360度透氣的日本製幫寶適一級幫紙尿布。

幫寶適一級幫主打更瞬吸、更透氣，減少悶熱很有感。男性網友就分享「在家自己照顧寶寶才發現，寶寶就算尿了很多尿，屁屁還是很乾爽」「選對尿布很重要，避免寶寶紅屁屁」。

▲網友分享寶寶使用幫寶適尿布，就算尿了很大泡，屁屁還是很乾爽。（圖／資料照）

美式賣場每每上架幫寶適紙尿布都會吸引家中有寶寶的爸媽前往補貨，尤其是尿布價格不便宜，只要有祭出優惠，網友們都會紛紛轉發特價訊息，天天都要用的東西，當然是大量購買更划算！除了實體賣場之外，好市多線上購物也同享幫寶適優惠，一鍵下單直接零接觸送到家，不用帶著戰戰兢兢的心情出門，保護自己跟家人更easy。

現在上好市多線上購物，6/14～6/24，幫寶適一級幫紙尿布每箱直接現折140元，超划算的價格可以盡情「+1」，畢竟網路購物的購物車不像推車有容量限制，更不用擔心要一箱一箱扛回家，超適合直接一鍵囤好囤滿！

不用出門一次買足：https://lihi1.com/H3IEX

▲▼好市多線上購物有幫寶適優惠，一鍵下單直接零接觸送到家。實體賣場也同享優惠，出門採購把握防疫大原則，事前列出購物清單，一次購足。（圖／網友提供，請勿翻攝）