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疫苗荒台人吵翻！醫籲整天酸沒用：現以為對，過幾年可能在害人

▲▼中和疫苗接種站前國防管理學院中正堂。（圖／記者呂佳賢攝）

▲中和疫苗接種站。（圖／記者呂佳賢攝）

 記者林緯平／綜合報導

在5月初本土疫情爆發，全台進入三級警戒已近一個月，這段時間全民除做好自身防疫外，最在意「何時能打到疫苗」。就在全台都大缺疫苗的狀況下，此議題也遭到輿論抨擊，痛批政府當局根本沒做到「超前部署」。然而，對此，亞東醫院林丕基醫師認為，「疫苗同國防，形同國防產業，國產國造真的不可或缺」。

現在整體社會氛圍，普遍認為當局沒有趁早布局買疫苗，導致目前出現疫苗短缺，並質疑政府打重心都放在國產疫苗上。甚至認為明顯是有人護航，讓國產疫苗在尚未進行三期試驗，就取得緊急授權（EUA）。

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▲▼板橋中山國中疫苗接種站。（圖／記者呂佳賢攝）

▲板橋中山國中疫苗接種站。（圖／記者呂佳賢攝）

對於這樣的輿論，亞東醫院林丕基醫師在臉書發出一篇長文，發表自己的看法，並強調「疫苗同國防，形同國防產業，國產國造真的不可或缺」。他解釋「醫界現階段遵循的最高原則就是實證醫學，且會在驗證後找到新的證據，進而修改了指引」。

這次的疫情就是這樣的狀況，「我們剛好陷在其中，我們遵循著依照過去知識跟經驗發展出來的指引在做事，但沒人知道這些指引是不是對的？何時會被修改甚至推翻，變成昨是今非，我們現在以為正確的作法，過幾年後會不會發現完全是在害人」？

林丕基也舉例「川普政府於現今這些主流疫苗還在動物實驗、頂多一、二期剛開始的階段時，就砸超過 100 億美金去預購，CNN 等媒體也只是嘴一下，說他花那麼多錢買了一堆不知道會不會出貨的疫苗，但從沒人說他是為了圖利廠商，即便那些藥廠老闆如今真的都變成巨富。現在證明他那時的決定是對的」。

▲▼北市聯醫中興院區第一到三類人員疫苗接種畫面。（圖／北市聯醫提供）

▲北市聯醫中興院區第一到三類人員疫接種疫苗。（圖／北市聯醫提供）

倘若這樣的狀況放到台灣，林丕基直言，「如果一年前，台灣還沒有疫情的時候，政府砸 100 億台幣去搶購疫苗，不知道媒體會不會放過政府」。最後他也呼籲大家要支持國產疫苗，「整天只會開酸完全無濟於事！病毒會一再突變，我們還可以承受多少次因為沒有疫苗造成的經濟損失跟社會撕裂」，並期望台灣社會能多點同理心、多點包容，「大家一起加油吧」！

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