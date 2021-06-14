「打狗快打」亮相了！讓醫護動長輩不動　高雄今現接種場勘人潮

▲高雄參考「宇美町式」打法，醫護動長輩不動，施打效率更快。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市將在15日為長輩施打AZ疫苗，副市長史哲14日上午視察鳳山體育場接種站，並與醫護進行演練。他表示，高雄參考日本的「宇美町式打法」，配合醫護一邊演練，一邊自然整合歸納成「打狗快打」。

史哲表示，打狗快打，指的不是現場接種的速度，而是全高雄市規劃了108個大型、中型、社區型的疫苗注射站，並將長輩以年齡層分為三個階段，在不預約，不排隊的前提下，通知長輩前來施打疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼副市長史哲視察鳳山體育場接種站。（圖／高雄市政府提供）

史哲指出，每一個注射站更規劃其每小時所服務的里，透過分區、分時進行施打，控管人流。更要讓長輩們到場後只需要坐下來，讓醫護人員不疾不徐的來服務，當長者再站起來，就代表已經接種完成可以離場了。這就是「打狗快打」。

史哲表示，今天上午到鳳山體育館視察，也看到很多子女們來幫父母們看明天疫苗施種的場地，如同以前考大學聯考的時候，就如同父母帶著我們去看考場一般，可以感受到市民朋友們對疫苗施種的重視。

▲▼高雄參考日本「宇美町式」疫苗打法，再演練成「打狗快打」。（圖／高雄市政府提供）

史哲說，鳳山區長也向他分享，鳳山區3000多位87歲以上的長輩，透過公所的通知與詢問，有71%的長輩有意願前來接種疫苗。感謝市民一起抗疫、防疫的認同，希望能夠達成更高的接種率。

女孩想要的都在這

【更多新聞】

柯P快來上課！疫苗內線交易真相曝 她用「數學題」算出最快答案

遭柯P酸疫苗內線交易 陳其邁回嗆：沒有內線只有奉獻

柯P要看！高雄疫苗開打超快 基層公務員曝凌駕全台的「偷吃步」

新北領8.3萬劑疫苗才是最多！高雄9.01萬劑…「1.01萬劑」用在這

快訊／高雄男業務「6度採檢才轉陽」確診 匡9人採檢結果出爐