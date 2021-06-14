端午節連跑5醫院捐HFNC！　各界湧入賈永婕臉書致謝...驚見韓國瑜

實習記者周依儒／綜合報導

藝人賈永婕募資到252台「救命神器」（高流量氧氣鼻導管全配系統，HFNC），消息一出獲得外界一片讚聲，不少名醫、政治人物、藝人都紛紛湧入她的臉書留言向她致敬。而今日端午節賈永婕同樣也沒閒著，一早就立刻跑了5間醫院送了52台HFNC，更吸引了前高雄市長韓國瑜留言致謝。

▲賈永婕發起捐贈全配HFNC活動。（圖／翻攝自賈永婕臉書）



▲賈永婕臉書湧入各方的致敬留言，包括前高雄市長韓國瑜。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕今日中午發文表示，雖然今天是端午節，但死神沒有放假，他們就不能放假，感謝昨日工作人員連夜組裝HFNC，又找到願意加班的司機大哥一大早就開始幫忙運送貨物，因此今天早上可以順利運送HFNC到各大醫院，包括慈濟醫院15台、中興醫院4台、和平醫院5台、忠孝醫院3台、新北市立聯合醫院25台，「要感謝的人真的很多，很多人在我身邊幫忙，我可能只是比較容易被大家看到其中一位。」

對此善舉，今日仍有許多人湧入賈永婕的臉書留言處致謝，包括藝人黃小柔、小嫻等，而在留言處也發現前高雄市長韓國瑜的身影，他寫下，「深深敬佩、滿滿感謝！謝謝賈永婕小姐與一群充滿愛心的朋友，您們的付出讓台灣在患難之中見到最溫暖的真情，祝福各位端午安康，也期盼疫情早日得到控制，讓醫護人員與病患家屬都能儘早回家與家人團圓！」

▲▼賈永婕臉書湧入各方的致敬留言。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



藝人賈永婕日前透過網友得知醫院正缺HFNC，立即發揮影響力號召募資，一共募得約252台HFNC，推算總金額為6804萬，並且持續增加中；賈永婕善舉在台灣被讚爆，從昨日起就有各界人物、網友湧入她的臉書留言致敬，包括總統蔡英文、衛福部部長陳時中等人也均有表達謝意。