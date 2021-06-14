南投AZ疫苗施打不便民惹議　3家醫院明採電話+網路預約雙軌服務

▲南投縣AZ疫苗接種明開放預約。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情，南投縣最新一批AZ疫苗明天將開放75歲以上長者預約、後天開始接種，但縣政府並未針對符合資格者造冊、只採電話預約方式，引發不便民的批評；縣府稍早宣布，將開放埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院和南投基督教醫院3家醫療院所同時提供電話和網路預約服務。

中央流行疫情指揮中心撥配南投縣計1萬8000劑，其中1萬1304劑將優先提供75歲（原住民65歲）以上長者施打；縣府衛生局先前已公布49家醫療院所、衛生所電話，15日上午9點起開放電話預約，1通電話限2人預約，不接受現場掛號掛號施打，16日上午9點起同步啟動接種。

南投縣政府指出，第六類對象8家醫院預約接種，埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院、南投基督教醫院等3家醫院將同時提供電話和網路預約服務；部立南投醫院、臺中榮總埔里分院、佑民醫院、東華醫院和曾漢棋綜合醫院等5家僅提供電話預約。

▲南投縣AZ疫苗施打明開放預約。（圖／南投縣政府提供）

電話及網路預約同時

1. 埔里基督教醫院 049-2914346；https://www.pch.org.tw/

2. 竹山秀傳醫院 049-2624266 #31130 #31120；http://www.csshow.org.tw/

3. 南投基督教醫院 049-2225595 #8000；http://ny.cch.org.tw/

僅提供電話預約

1. 部立南投醫院 049-2231150 #1127 #1128

2. 臺中榮總埔里分院 049-2990833#3000

3. 佑民醫院 049-2358151#9

4. 東華醫院 0978-287869

5. 曾漢棋綜合醫院 049-2314145 #109 #112

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