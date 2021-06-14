口罩拉下巴佔路賣水果！這間店挨轟「防疫老鼠屎」　警回應了

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一水果攤商與員工口罩拉到下巴，引發眾怒，網友檢舉，「從重災區來的惡劣！防疫老鼠屎，難道除了開罰，沒有什麼辦法阻止這樣惡劣自私的行為嗎？？？大家真的真的很無助」。宜蘭分局表示，上週以來計取締吳姓等員工未依規定戴口罩4件4人，另現場發現該攤商利用道路違規設攤，一併依法告發3件。

▲宜蘭市一水果攤商，賣水果口罩戴下巴，遭檢舉。（圖／擷取自《宜蘭爆料公社》，下同）

陳姓網友PO文：「疫情險峻，傳統市場的攤販和市民，大家戰戰兢兢，團結一心，遵守政府的防疫原則，滿頭大汗戴口罩，為了就是不再讓病毒擴散，期待早日恢復昔日市場的人潮，掙一口飯吃，減輕家中的經濟壓力。」

「但是就是有老鼠屎存在，非常非常惡劣的攤販」、「位於市場內的古意人養生米粿店旁邊轉角的水果攤，根據附近店家表示，他們是每天板橋（疫情重災區）到宜蘭來擺攤，永遠不戴口罩，警方每天去開單，但是仍然我行我素，不帶口罩大聲叫賣，已經成為週邊攤販和店家很大的困擾，畢竟大家都不希望市場因為這樣的防疫破口，導致最後空無一人的慘況。」

陳姓網友感嘆：「難道除了開罰，沒有什麼辦法阻止這樣惡劣自私的行為嗎？？？大家真的真的很無助。」

PO文引發熱議，網友留言：「現在不是直接就開罰嗎？何必勸導，每天直接開單」、「不管別人死活包含他自己，不戴就罰罰罰。錢多」