居家快篩試劑本週抵台　羅一鈞：購買需媒合醫事人員指導操作

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署日前核准2款居家快篩試劑，最快本週來台，屆時民眾可以在藥局、藥妝店購得。指揮中心今（14）日公布初步居家快篩指引，購買時需要媒合醫事人員線上或面對面指導操作，驗出陽性後也要戴口罩計程車到採檢點，進行快篩、PCR檢驗，一旦驗出陽性，就須在24小時內完成通報。

依據食藥署公告，核准輸台的3件家用快篩試劑分別為「盧西拉家用確可易新型冠狀病毒核酸檢測試劑」、「萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組」以及「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組（鼻腔）」。前兩款為兩款為核酸檢驗試劑，僅羅氏為抗原試劑。

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食藥署科長林欣慧表示，兩款核酸檢驗試劑實為同一產品，分別由達亞國際股份有限公司、萊鎂醫療器材股份有限公司進口，才會出現譯名差異，但無論是核酸或抗原快篩，都有高達8成以上的陽性一致率，核酸試劑準確度更高達9成。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提到，居家快篩指引食藥署還在研擬草案，但因為採檢需深入鼻咽，暫定要求在前端購買時就媒合醫事人員進行指導，以免採錯影響檢驗準度。而驗出陽性後，民眾因無通報權限，會要求戴口罩做計程車到就近採檢點做確認，若快篩或PCR為陽性，也會在24小時內通報。

羅一鈞另表示，如果民眾在家快篩陽性不知如何處理，可以打1922進行詢問，快篩陰性也不能掉以輕心，因為快篩有偽陽性、偽陰性存在，還是要做好自主健康監測。