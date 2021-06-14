快訊／新北85歲以上長者疫苗明開打　侯友宜重申：在籍者優先

記者楊蕓／新北報導

新北市獲配8.3萬劑日本的捐贈AZ疫苗，15日起將優先為設籍的85歲以上長者施打。市長侯友宜表示，只要是85歲以上在籍長者，都可以打得到，以有戶籍者優先，會以電話通知、接種通知單、里長廣播。至於不在籍的居住者，將視施打狀況，在可控制範圍內進行施打。

新北市將採分區、分里、分時段來施打，侯友宜重申，只要有秩序「85歲以上的在籍長者都可以打得到」，至於不在籍長者也不用擔心，會視明天施打量的狀況，在可控制範圍內，按照指定時間協助施打，侯友宜表示，依順序是85歲在籍者優先施打，再輪到85歲以上的不在籍者，都施打完畢後，接著才會往下打到84歲的在籍者。

根據接種流程，長者明天需帶著身份證、健保卡到指定施打地點報到，領取號碼牌、填寫表單後，接著由醫師進行健康狀況評估，再進行施打。接種完成後，需留觀休息15分鐘，若先前接種曾發生急性過敏反應，則要留觀至少30分鐘。

衛生局提醒，接種後可能發生接種部位疼痛、紅腫，或是疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心等反應，「通常輕微並於數天內消失。」

另外，接種後可能有發燒反應，約48小時可緩解，「如持續發燒超過48小時或出現其他嚴重過敏反應，應儘速就醫，並告知醫師曾接種疫苗，請醫師進行通報。」

▲侯友宜召開應變會議。（圖／市府提供）