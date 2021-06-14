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黃珊珊未接電話轟「遭天譴」！陳時中：她開記者會前有打來我沒接到

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會 。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗首波配送地方，引發北高口水戰。台北市副市長黃珊珊13日回嗆高雄市衛生局，數學大家都會，只是不會在1週前就知道數量。黃珊珊14日一早砲轟中央，表示看到了陳時中的未接來電，認為接了有用嗎？怒批陳時中「讓人民活在恐懼與混亂之中，必遭天譴！」，對此，陳時中在記者會上回應了。

陳時中表示，此時防疫中央與地方應不分彼此，支援共享才能達到防疫最大效率，至於黃副市長在「開記者會前有打電話來我沒接到」，之後有回電給她，「沒有什麼特別問題」，陳時中再次強調，希望中央地方可以一起合作。

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陳時中說明，不只台北市，只要看到相關爭執或問題時都會直接跟相關聯繫人聯繫，討論有什麼問題需要一起來解決，例如台北市一開始最緊急的時候，因為加強版防疫旅館跟醫療量能的問題，中央積極來解決，透過EOC跟區域指揮官一起調配病房病床。

他說，市府當然非常辛苦，有些病床要清空降載，集中在一個短時間內，「那時防疫旅館不足，我記得一開始有跟北市講或新北市也有，大家忙不過來，中央疾檢所可以來盡量往這邊送，這樣紓解大家的壓力，但北市也提供600多間，台北市要設加強防疫旅館，工作人員不足我們也立即協調國防部派相關的人員來進駐，也去幫這些人員作些教育訓練還有溝通協調工作。」

▲▼柯文哲、黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

「信任別人很難嗎？」黃珊珊14日在臉書表示，陳時中這個月曾多次打電話說「台北市重災區，需要什麼都會全力幫忙」，「我相信了，也都以簡訊通知部長我們的需要，因為台北市守住對於中央來說也非常重要！」大家一起防疫，這場戰役才有機會勝利，直到11日早上與中央視訊會議，全國十幾個縣市政府都在問分配數量，中央大概說1至3類加長照機構75歲以上老人數量的2成左右，就是不說具體數字。

黃珊珊指出，疫苗政策是中央權限，決定開放何種對象，但卻僅僅配發開放對象約2成的數量，明知只有2成還開放全部對象？其他要地方政府自己想辦法分配，所以75歲以上長輩每10個人，只有2個有機會接種，這種開放有什麼意義？地方政府要自己面對民眾質疑。

黃珊珊提到，地方政府當然有所有長輩的名單及各年齡層的數量，但不會知道中央到底要實際配發多少劑下來，一直等到11日下午4點才收到E-mail通知是7萬劑，但有1.2萬劑為中央專用，台北市只能施打5.8萬劑左右，扣除1至3類與長照機構的數量，剩餘數量只能供85歲以上的長輩打完就不夠了，這才是簡單的數學問題。

黃珊珊強調，一直都是疫苗數量的問題，中央早就可以清楚地告知地方政府分配的數量，地方政府早早可以做好準備，有什麼不好？拖到最後1分鐘，到底是有什麼秘密任務？地方政府到底是敵軍還是友軍？其他長輩可能要等下一波，且AZ還有一半沒發下來，這個不是數學問題，「中央現在就可以告訴我們何時可以拿到下一波的數量，我們現在就可以告訴75歲到84歲的長輩哪一天可以打到疫苗，但是，這又是秘密不告訴你…要看你打的狀況才決定下一步…唉，台灣各縣市的民眾到底為何有不同地位？」

黃珊珊還說，早上又看到陳時中的未接來電，「接了會如何…有用嗎?再說一次，我們共同的敵人是病毒，不是彼此！任何人有私心或私慾，讓人民活在恐懼與混亂之中，必遭天譴！」、「都是台灣人有必要分彼此嗎？」、「同島一命？」、「台北用盡全力防疫」、「有人拚命用口水防疫」。

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