　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園首波高齡施打疫苗15日展開　鄭文燦：記得帶雙証件和通知單

▲桃園首波高齡施打疫苗，記得要帶雙証。（圖／市府提供）

▲市長鄭文燦說明，桃園高齡施打疫苗友善措施。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市高齡施打疫苗計劃15日起展開，首波以81歲以上長者為主。市長鄭文燦14日於市府防疫會報指出，首波接受施打疫苗的長者有5萬多人，除了里鄰長發送的通知單，記得一定要戴身份証和健保卡雙証，由於是高齡者施打疫苗，提醒要有一人陪同，並依照通知單上的時間到指定地點，不用預約，一定打得到，請大家不要著急。▲桃園首波高齡施打疫苗，記得要帶雙証。（圖／市府提供）

▲接種站提供輪椅。▼設置在禮堂的接種站動線開闊。（圖／市府提供）▲桃園首波高齡施打疫苗，記得要帶雙証。（圖／市府提供）

鄭市長表示，桃園以友善施打的政策，執行高齡者施打疫苗計劃，13區里25個接種站，都選在學校禮堂，動線開闊，這樣施打也不怕擁擠，讓長輩輕鬆一點，如果沒收到通知單也可詢問區公所、里長或里幹事。
桃園第一輪高齡長者COVID-19疫苗接種，採分齡及時段施打，分別如下：

6月15日：88歲以上、原住民78歲以上長者，共有18,178人。
6月16日：84歲-87歲、原住民74歲-77歲長者，共有15,866人。
6月17 日：81歲-83歲、原住民71歲-73歲長者，共有18,155人。

目前，25個疫苗接種站已完成設置，接種站週邊路邊停車於施打疫苗期間不收費，且提供輪椅、等待坐椅服務；若有交通需求，市府也提供疫苗接種愛心計程車免費接送，身障及行動不便的長者，也可以搭乘免費復康巴士前往，希望讓高齡長輩安心、沒有負擔下施打疫苗。

▶挑戰最低價！超柔軟的東風衛生紙每包才15元　直送到家超方便

ET快訊
JKF女郎赴美打疫苗！　「在車上就可打」還領禮物：跟得來速一
全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防疫宅在家！新北健康三寶「綠竹筍」盛產　15日e起抽好筍

新北友善契作大聯盟上架「宜蘭防疫組合箱」　不出門也能買菜

快訊／台北垃圾車撞上「分隔島」！擋風玻璃碎...1人受困

孩童家庭防疫補貼15日起可申請　網路或實體ATM皆可快速領取

南投AZ疫苗施打不便民惹議　3家醫院明採電話+網路預約雙軌服務

疫苗接種停車不擔心　桃園52路段紅黃線開放停車

桃園企業快篩　鄭文燦：下波「雇用移工100人以上」140家企業

台東小客車路口要右轉　重機騎士剎不及人車噴飛

國軍33化兵群致力防疫任務　企業董座端節捐200萬慰勉

全國首創！簡訊通知疫苗接種今早發出　台東採「完全預約制」

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

隔離太無聊！他防疫旅館內錄音　吹風機、檯燈演奏《Bad Guy》

換我守護你 感謝醫護最前線

輔大音樂才女拍居家跳傘片爆紅　網見「幕後花絮」笑翻：悶瘋了XD

針還沒打...膽小吉娃娃「怕吉了」睜大眼魔性狂叫、全身發抖猛縮

防疫宅在家！新北健康三寶「綠竹筍」盛產　15日e起抽好筍

新北友善契作大聯盟上架「宜蘭防疫組合箱」　不出門也能買菜

快訊／台北垃圾車撞上「分隔島」！擋風玻璃碎...1人受困

孩童家庭防疫補貼15日起可申請　網路或實體ATM皆可快速領取

南投AZ疫苗施打不便民惹議　3家醫院明採電話+網路預約雙軌服務

疫苗接種停車不擔心　桃園52路段紅黃線開放停車

桃園企業快篩　鄭文燦：下波「雇用移工100人以上」140家企業

台東小客車路口要右轉　重機騎士剎不及人車噴飛

國軍33化兵群致力防疫任務　企業董座端節捐200萬慰勉

全國首創！簡訊通知疫苗接種今早發出　台東採「完全預約制」

CP3合約NBA最爛？他重返西冠打臉酸民　金塊主帥：史上最佳控衛

王柏融跟吳念庭同日開轟不互噹　對決宋家豪很想偷笑

吳念庭「美聲」打招呼　迎來最後一場交流賽：會繼續努力！

陸選秀《街舞4》導師「全是KPOP偶像出身」！　韓網酸爆：貴國沒人才？

最想對決學長江少慶　楊竣翔爆料他國中時期的驚人傳說

為增重吃到快吐？台東大學楊竣翔養成游擊砲報選秀

網友無情批評　王柏融當做是給他們很大的樂趣

還原與約基奇口角衝突　布克：我認為他不是惡意的

嬌生疫苗受汙染「銷毀200萬劑」　南非廠加速生產

金剛第一次立蛋成功！　炫耀樂喊「站起來了」…釣出小嫻超閃回應

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

地方熱門新聞

金門疫苗「室外開箱照」網一看：完了

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

即／台北垃圾車撞上分隔島！1人受困

孩童家庭防疫補貼15日起可申請

南投接種疫苗3家醫院明多添網路預約服務

全國首創！簡訊通知疫苗接種　台東今早發出

廖萬隆捐6千萬整修職校　扶弱學子創就業機會

台南為警專生施打疫苗

逢甲7旬「賣麵阿婆」擺攤苦養5孫

自營作業者補貼3萬、勞工貸款10萬！　紓困雙箭擬再次實施

高雄領9萬100劑　1萬100劑用在這

生死不同姓「活廖死張」　子孫不吃「雞頭」

男業務採檢6次才轉陽　9人採檢出爐

桃園首波高齡施打疫苗15日展開　帶雙証件和通知單

更多熱門

相關新聞

桃園高齡接種疫苗　免預約免排隊分組施打

桃園高齡接種疫苗　免預約免排隊分組施打

桃園市長鄭文燦13日前往慈文國中、大有國中及壽山高中，視察疫苗接種站設置表示，市府針對高齡者採取免預約、免排隊、分組施打的方式推動疫苗接種計畫，從6月15日至17日區分年齡及時段施打，並提供多項友善服務措施，期盼讓長者以輕鬆的心情，順利完成疫苗接種。

桃園企業快篩採檢　外籍移工暫無感染

桃園企業快篩採檢　外籍移工暫無感染

快訊／桃園+16分布曝光！桃園區+5最多

快訊／桃園+16分布曝光！桃園區+5最多

婦騎Ubike尬小客車！被叭3聲跳針喊「報應」

婦騎Ubike尬小客車！被叭3聲跳針喊「報應」

桃園長者分3梯次打疫苗！鄭文燦規劃接駁

桃園長者分3梯次打疫苗！鄭文燦規劃接駁

關鍵字：

桃園高齡施打疫苗帶証件鄭文燦

讀者迴響

熱門新聞

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

超準剪指甲心理測驗！秒看真實個性　

不敢在台北打疫苗！向太喊「只能快逃」：回祖國打

端午禁忌「男女不宜行房」！

即／Novavax宣布疫苗效力達90%　將向FDA申請授權

全球11疫苗價格比較看這裡　藍營採購提案全文曝

全營挫咧等！陸軍士官放假衝去買春　快篩結果出爐

JKF女郎赴美打疫苗！停車場就可打：跟得來速一樣

被列6大雙標金句！律師嗆：藍營執政我去年就死了

賈永婕捐救命神器被蔡英文感謝　黃光芹捐171台冷氣卻被檢舉

確診下降！柯文哲分析「2原因」　竟跟端午節有關

黃光芹捐醫護遭檢舉：衛福部憑什麼查我水表？

別只搶泡麵！12款「超耐放蔬菜」必買

陳時中「已買500台救命神器」被噓爆！HFNC廠員工揭密

BTS師弟打斷發言！娜璉驚「瞪大雙眼」

更多

最夯影音

更多
女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽

女友半夜洗澡唱《大火》被叫閉嘴　嚇到變小聲還森77網讚：還想聽
三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

三寶婦闖紅燈撞重機「跌落在地」　起身扶車險爆衝！他路過幫熄火

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

許維恩揪王家梁「代言情趣用品」XD　大王半夜做宵夜給她吃..「甜蜜餵食」閃瞎！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

賈永婕「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬買「救命神器」主動送暖！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面