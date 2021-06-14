桃園首波高齡施打疫苗15日展開　鄭文燦：記得帶雙証件和通知單

▲市長鄭文燦說明，桃園高齡施打疫苗友善措施。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市高齡施打疫苗計劃15日起展開，首波以81歲以上長者為主。市長鄭文燦14日於市府防疫會報指出，首波接受施打疫苗的長者有5萬多人，除了里鄰長發送的通知單，記得一定要戴身份証和健保卡雙証，由於是高齡者施打疫苗，提醒要有一人陪同，並依照通知單上的時間到指定地點，不用預約，一定打得到，請大家不要著急。

▲接種站提供輪椅。▼設置在禮堂的接種站動線開闊。（圖／市府提供）

鄭市長表示，桃園以友善施打的政策，執行高齡者施打疫苗計劃，13區里25個接種站，都選在學校禮堂，動線開闊，這樣施打也不怕擁擠，讓長輩輕鬆一點，如果沒收到通知單也可詢問區公所、里長或里幹事。

桃園第一輪高齡長者COVID-19疫苗接種，採分齡及時段施打，分別如下：

6月15日：88歲以上、原住民78歲以上長者，共有18,178人。

6月16日：84歲-87歲、原住民74歲-77歲長者，共有15,866人。

6月17 日：81歲-83歲、原住民71歲-73歲長者，共有18,155人。

目前，25個疫苗接種站已完成設置，接種站週邊路邊停車於施打疫苗期間不收費，且提供輪椅、等待坐椅服務；若有交通需求，市府也提供疫苗接種愛心計程車免費接送，身障及行動不便的長者，也可以搭乘免費復康巴士前往，希望讓高齡長輩安心、沒有負擔下施打疫苗。

▶挑戰最低價！超柔軟的東風衛生紙每包才15元 直送到家超方便