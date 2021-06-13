桃園高齡接種疫苗　免預約免排隊分齡分時段施打

▲桃園高齡接種疫苗，免預約、免排隊、分組施打。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦13日前往慈文國中、大有國中及壽山高中，視察疫苗接種站設置表示，市府針對高齡者採取免預約、免排隊、分組施打的方式推動疫苗接種計畫，從6月15日至17日區分年齡及時段施打，並提供多項友善服務措施，期盼讓長者以輕鬆的心情，順利完成疫苗接種。

鄭文燦說，市府推動疫苗接種計畫，針對高齡者以貼心友善、精準嚴謹的原則，採取免預約、免排隊、分組施打的方式，從6月15日至17日依年齡及時段提供高齡者施打。

第1日（6月15日）施打對象為88歲以上長者、第2日（6月16日）施打對象為84至87歲長者、第3日（6月17日）施打對象則為81歲至83歲長者。長者只要憑區里系統發放疫苗接種通知單，根據所列之接種時間、地點，由一位家人陪同即可前往施打。

桃園的疫苗接種站共計25處，由各區學校禮堂或活動中心布置而成，每個接種站分4線接種，為使長者接種疫苗更順利，市府提供2,320輛疫苗接種愛心計程車免費接駁服務，並針對持身心障礙手冊且行動不便的長者提供183輛免費復康巴士接駁，各接種站也備有輪椅，提供相關貼心服務，期盼讓長者以輕鬆的心情，順利完成疫苗接種。

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