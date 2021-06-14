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端午收假日雪隧北向「車流少74％」　國道客運每班平均載1.9人

▲▼國道收假日路況正常。（圖／翻攝自1968網頁）

▲國道收假日路況正常。（圖／翻攝自1968網頁）

記者賴文萱／台北報導

今（14）日是端午節也是這次連假的最後一日，目前國道車流、省道全線路況均正常順暢，國道客運總載運人數為412人，平均每班人數僅1.9人。另據高公局統計，截至上午9點，國道車流量為7.5「百萬車公里」（車公里意指所有車輛行駛的總里程），國5北向通過量僅2700輛次，相較去年同期減少74％。

高公局表示，今為連假收假日，預估國道全日車流量為44「百萬車公里」，截至上午9點，為7.5「百萬車公里」，國5雪隧北向通過量僅2700輛次，相較去年同期減少74％。

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目前國5坪林到宜蘭、北中南各都會區主線車流也都正常，高公局自昨日下午4時起，就將嚴格匝道儀控放寬為連續假日匝道儀控，後續會視各區域路段車流狀況做適度調整。

另統計，昨日高速公路全日交通量為43.3「百萬車公里」，相較去年端午節同期減少63%（減少71「百萬車公里」）；統計歸戶車輛數，全日行駛國道車輛為76萬輛，相較去年端午節同期151萬輛減少50%（減少75萬輛），其中150公里以上長途旅次車輛數較去年端午節連假減少71%（減少13.8萬輛）。

▲▼客運,巴士,車站,返鄉,購票,大眾交通工具,假期,連假。（圖／記者周宸亘攝）

▲6月14日截至9時，國道客運總計開行217班次，總載運人數412人，平均每班人數1.9人。（圖／記者周宸亘攝）

至於公路省道部分，目前全線路況也都順暢，公路總局表示，台61線快速公路設有號誌路段，將調整縮短號誌週期及主線綠燈時間來節流車流量，也呼籲民眾儘量減少行駛快速公路進行中長途往返。

90條國道客運路線6月13日總計開行1,166班次，總載運人數3,168人，平均每班人數2.7人；6月14日截至9時，總計開行217班次，總載運人數412人，平均每班人數1.9人，各開行班次乘載率均維持20%以下。
 

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