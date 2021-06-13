機組員檢疫加嚴要改「7+7」　陳時中曝天數差別：有打疫苗就放寬

記者賴文萱／台北報導

機組員檢疫「3+11」被指為是這次本土疫情的破口，中央流行疫情指揮中心昨調整機組員返台後的措施。指揮官陳時中表示，14天是總管制期，因為潛伏期最長就是這時間，相關措施最主要是要鼓勵大家打疫苗，針對有打過疫苗的做相對放寬管制，尤其對於有全防護力的管制就會比較鬆。他說，雖然現在國外疫情相對比較緩，但機組員還是要打好疫苗，讓自己更安全，整體飛航才能維持。

▲機組員檢疫規定又將加嚴。（圖／記者李毓康攝）

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▲陳時中解釋機組員檢疫天數調整原則。（圖／指揮中心提供）

指揮中心調整機組員返台後最新檢疫措施，其中，尚未接種疫苗及接種1劑疫苗未達2周者，自6/12起，採5天居家檢疫（結束日PCR檢驗）+9天加強版自主健康管理；7/1起，採7天居家檢疫（結束日PCR檢驗）+7天加強版自主健康管理（第14天抗原快篩）。

接種1劑疫苗且滿兩周，但尚未具完整疫苗保護力者，6/12起，採3天居家檢疫（結束日PCR檢驗）+11天自主健康管理（第9、14天抗原快篩）。7/1起，5天居家檢疫（結束日PCR檢驗）+9加強版天自主健康管理（第9、14天抗原快篩）。

若是完整接種2劑疫苗達兩周且抗體檢測陽性（每3個月監測），則採7天自主健康管理（結束日PCR陰性）。

民航局表示，已依據指揮中心的指令，6/12實施，目前也正依據指揮中心指示，修正國籍機組人員健康管控作業原則，報指揮中心核准。