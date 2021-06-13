端午連假上山透氣！平溪人崩潰「外面一堆人、車」：拜託不要上來

▲有網友分享當地的即時影像，「騎重機的、腳踏車的今早滿多的」。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

記者施怡妏／綜合報導

端午連假展開，不過由於疫情影響，外界都呼籲盡量待在家、不要亂跑，一名住在平溪的男網友昨（13）日求助，現在很多人開車上山到平溪玩，外面人、車一大堆，平溪人都不敢回老家，結果外地人卻跑來遊玩，希望新北僅存的零確診區域不要破功，消息曝光後，網友們也超氣憤，「躺在沙發吹冷氣不好嗎！」

「拜託，不要再上來平溪了！」男網友昨（12）在臉書「爆怨2公社」發文，台灣三級警戒已一個月，民眾在家都悶壞了，昨日端午連假第一天，許多人開車到平溪遊玩，造成當地人恐慌，平溪人都不敢回老家，擔心把病毒帶到平溪，但外地人卻一直湧入，「沒事待在家！不要跨區啦！」

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▲新北疫情0612。（圖／翻攝新北市疫情記者會直播）

此波疫情爆發至今，新北市累計5538例，只剩平溪、雙溪、烏來等地區維持0確診，原PO緊急發文，就是希望最後三白地區不要也染色了，不少網友也很擔心，「這3個地方都年長者居多，會GG」、「我阿嬤家靠近平溪，這次節日我們也不敢回去，我超想回去陪我阿嬤阿公的，但怕他們抵抗力不夠」。

網友們也無奈表示，「有老鼠屎想說山上空氣好，到了當地口罩就給它拉下來」、「我們三芝也是啊，淺水灣這裡一堆人來看海，明明封鎖線全拉起來了，路邊還是停一堆車，一堆人下來看海！有夠無言的」、「1至2星期後見真章」、「我住菁桐，一想到家鄉非老即少，就不敢回去走走了」。