2021亞洲大學最新排名！台灣8所進前100名...台大第20居冠

▲台大排名第20，位居台灣榜首。（圖／ETtoday資料照）



實習記者周依儒／綜合報導

泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education, THE）今日公佈2021年度亞洲大學排名，一共有來自亞洲30個國家、551所高等院校，其中台灣共有8所學校入選前100名、38所大學入選，並以台灣大學排名第20名作為台灣榜首。

根據《泰晤士高等教育特刊》報導，台灣入選前100名的大學分別為，台灣大學（第20名）、台北醫學大學（第30名）、清華大學（第54名）、中國醫藥大學（第64名）、陽明大學（第78名）、交通大學（第90名）、台灣科技大學（第91名）和成功大學（第97名），其中台灣大學也是台灣榜首，較去年上升一個名次，也是自2016年以來首度入選前20名。

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▲台大排名20。（圖／翻攝自Times Higher Education官網）



而亞洲大學排名前10名則分別為，北京清華大學、中國北京大學、新加坡國立大學、香港大學、新加坡南洋理工大學、日本東京大學、香港中文大學、香港科技大學、韓國首爾大學、日本京都大學。據悉，北京清華大學已是蟬聯第3年拿下冠軍，中國北京大學則是第2年拿下亞軍。

▲▼2021年度亞洲大學排名。（圖／翻攝自Times Higher Education官網）



報導指出，2021年度亞洲大學的排名，使用和世界大學排名同樣的13個績效指標，但將內容比重調整至符合亞洲各大高等院校，因此將績效指標分為5大領域，包括教學（25%）、研究（30%）、學術引用及研究影響力（30%）、國際展望（7.5%）和產業收入（7.5%）。

▲北京清華大學。（圖／CFP）



泰晤士高等教育首席知識官菲爾（Phil Baty）指出，很高興可以看到台灣8所學校進入前100名，縱使競爭激烈，但大多來自台灣的學校排名都持續上升或繼續保持，且即使新冠肺炎肆虐全球，衝擊高等教育、打亂人才流動，但台灣仍能吸引許多學生，並留住本地人才。