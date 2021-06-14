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美售台100套魚叉防禦系統「發價書已簽」　陸軍借海軍6億元付頭期

▲▼魚叉海岸防禦系統（HCDS，Harpoon Coastal Defense Systems） 。（圖／翻攝自維基百科）

▲魚叉海岸防禦系統（HCDS，Harpoon Coastal Defense Systems） 。（圖／翻攝自維基百科）

記者張靖榕／綜合報導

美國在川普政府任內宣布對台軍售100套岸置機動魚叉飛彈海岸防衛系統，美方軍備界日前證實海軍近日已和美方簽定發價書，支付首期專案生效款6億餘元，進行第一批購案。本案並非在國軍五年建軍計畫內，在國軍高層核定後以「插案」方式排入，目前國軍已展開營區整建，計畫在2025年前先行部署32套魚叉飛彈系統。

美國國防安全合作署（DSCA）公告指出，國務院同意軍售台灣100套魚叉海岸防禦系統（HCDS，Harpoon Coastal Defense Systems），總額23.7億美元（約新台幣655億元）。內容包括400枚RGM-84L-4魚叉II型陸基型飛彈、4枚RTM-84L-4魚叉II型演習飛彈、25輛雷達卡車、100套魚叉海防系統發射器運輸器、411個集裝箱等。

根據《聯合報》報導，高層將原先不在規劃中的本案「插案」進國軍五年建軍計畫，海軍以「迅捷專案」建案。今年年初海軍海鋒大隊進駐台中地區並在某濱海建大樓，外界推測便是魚叉海岸防衛系統營區之一。

美方軍備界日前證實台灣已與美方簽定發價書，支付6億餘元首期款採購32套含飛彈的魚叉飛彈系統，計畫於2025年部署完成。6億元資金這是國防部動用預算調控機制，由海軍先和陸軍借支付款，使該案生效。

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