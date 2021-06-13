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驗光師公會被踢爆「600人搶打疫苗」　北市衛生局：採信任制難查證

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲驗光師公會揪團讓非醫事人員施打，衛生局坦言，資料查證不易。（示意圖／資料照片）

文／中央社

北市日前才爆出好心肝診所替志工接種疫苗，如今又有驗光師公會揪團讓非醫事人員施打，搶打亂象叢生。衛生局坦言，公會造冊採信任制，受限人力，一筆筆的資料查證不易。

台北市目前僅醫事人員、醫療院所的非醫事人員、防疫人員及高接觸風險工作者第一類至第三類接種對象可施打新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，其中在基層診所工作的行政人員由各醫事人員公會協助造冊，衛生局核准後通知到附近醫療院所接種疫苗。

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衛生局說，一開始疫苗量較少的時候限制每間診所僅可提出2名行政人員造冊施打，近期則放寬限制，要趕在15日擴大開放接種前，讓所有第一類至第三類對象全數施打完疫苗。

一名驗光師告訴《中央社》記者，台北市驗光師公會近日在群組詢問各家有附驗光所的眼鏡行工作人員接種意願，稱衛生局採信任制、無須任何證明，但為避免日後被舉發，請如實登入，並要求公會成員「要低調、不要再分享」。

這名驗光師指出，最後公會提出的名冊總共超過600人，幾乎都是13日、14日要接種的眼鏡行工作人員，她質疑為什麼不先給更有需要的人打，並認為不誠實造冊的單位一定不是只有驗光所。

對此，衛生局官員表示，如果名冊上有看起來離譜的資料，例如名字明顯是外籍移工、職務名稱很奇怪，或是同一個人重複出現多次，就會退回去要求公會重新造冊，但如果公會沒有好好造冊，衛生局現階段真的沒有人力一筆一筆去審核這幾千、幾萬筆的資料，究竟有沒有符合資格。

台北市立聯合醫院總院長黃勝堅則說，聯醫只是執行單位，專案施打對象由衛生局造冊，一個蘿蔔一個坑，聯醫不可能出現造假或私相授受，或安排親友接種的情形。

台北市長柯文哲日前對此表示，其他縣市他不知道，但台北市造冊施打是透過公私協力，由各公會協助造冊，衛生局收到名單後就讓名單上的人可以施打，彼此互相信任。

據指出，由於基層診所行政人員是由公會協助造冊，只要診所多開幾張在職證明，不具接種資格的一般民眾都可以順利插隊接種疫苗，至少從8日開始就有這些問題，這漏洞導致究竟有多少人由此接種疫苗也無從得知。

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