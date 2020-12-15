▲2020視界巔峰視光新高峰，集結全台專業驗光師守護國人好視力。（圖／驗光師全聯會提供，下同）

記者郭世賢／台北報導

台灣驗光法於2016年正式上路，將專業驗光師（生）納入醫事系統管理，台灣眼科醫師與驗光人員攜手合作打造視力照護網路，驗光師公會全國聯合會去年於台南舉辦首屆驗光師年會，創下視光專業元年里程碑。此次活動主持人由全聯會執行長黃群宸擔當，並於開場感性勉勵提及今年2020除了指西元年，更在視光上具非凡意義，代表著20／20（1.0）健康好視力，今年所舉辦的第二屆年會「視界巔峰」，且圍繞在三大主軸核心做出發：「專業」、「科技」、「創新」。

雖然2020年全球遭受嚴峻疫情影響，但台灣的全民防疫成功表現在國際上享有極高聲譽，成為各國爭相取經學習的亮點！台北市長柯文哲14日受邀出席活動現場，感謝驗光師平日站在第一線守護著市民的視力健康，柯文哲表示驗光師的專業不僅只局限於配鏡。

▲台灣的全民防疫成功表現在國際上享有極高聲譽，成為各國爭相取經學習的亮點。

柯文哲說，驗光師結合現代科技進步之便，提升視光產業的專業性，對於視覺相關醫療知識有更深入了解，擴大為民眾扮演視力健康把關的關鍵角色，他更親自體驗最現代化的3D中心定位儀，體現數位化科技帶來的精準。驗光師全聯會執行長黃群宸表示，秉持「視界巔峰」策畫的三大面向，全聯會持續對於視光人員專業教育深耕與提升，此次與台灣眼視光學學會共同邀請學術界與醫學界資深菁英分享產業趨勢，包含兒童近視管理與解決方案、最新隱形眼鏡材質運用、以及如何結合眼科醫生與驗光師共同打造眼視照護生態圈議題。

▲柯文哲說，驗光師結合現代科技進步之便，提升視光產業的專業性。

驗光師全聯會理事長張彼得說，因新冠肺炎疫情的衝擊，加速了視光產業的專業化與數位化，為了展現最新科技的運用，大會邀請視光相關產業各領域牛耳於一堂，在驗光儀器上有德國、法國、日本等光學廠商齊聚一堂，以現代化與數位化的驗光空間與流程，大幅提升台灣視光產業的專業度。

社團法人台灣杜絕惡視力協會持續投入對於身心障礙者、弱勢團體以及偏鄉眼視健康服務，過去一年以協助629位弱勢孩童的驗光檢查，212位成功配鏡需求，給予弱勢家庭實質上的幫助，更於全省舉辦超過10場的視力保健衛教宣導。

大會主席理事長張彼得於會中，更有感而發表示衷心的期盼視光產業的提升，將帶給台灣全齡更完善眼視健康照護！

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