父親染疫往生...確診兒「不得外出奔喪」情緒激動　社工安撫平復

▲新北一家三口確診，兒子在檢疫所期間得知父親不幸往生，急得想外出奔喪，經社工不斷勸說才讓他心情慢慢平復。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／新北報導

新北市疫情嚴峻，仍有許多輕症或無症狀確診者被安置在集中檢疫所隔離，新北市府啟動「一人一社工關懷」，每天一通電話關心市民需求、安定情緒。日前新北一家三口確診，兒子在檢疫所期間得知父親不幸往生，急得想外出奔喪，甚至出現激動情緒，經社工不斷感同身受的勸說，才讓他的心情慢慢平復。

新北市社會局表示，社工每天一通電話打進在集中檢疫所的市民，關心他們的身心，以及需要協助的事項，從5月25日迄今，累計關懷17,695人次，平均每天1千人次，其中有3成的民眾提出問題，包含家人死亡想要奔喪，或離開檢疫所的居住問題等，社工均予以詳細解說安撫，盡力提供必要協助。

社會局長張錦麗表示，社會局動員11個社福中心，每天約有70位社工，在日常業務之餘，協助打電話關懷在集中檢疫所的市民，其中有近7成的市民表達身體和情緒尚稱平穩，但也有3成的民眾提出問題，包含個人的健康問題、擔心家人的照顧或生活、解除隔離後的需求和經濟的議題等。

張錦麗表示，像有位精神狀況不佳的女子在檢疫所時，她的母親相當的著急，在社工連繫後，同步致電她的母親，告知目前女兒的狀況，母親差點哭出來，社工說明檢疫所工作人員會一起看顧守護，母親才轉趨安心。

另有一位一家3口確診，其中74年次的兒子在檢疫所裡，當社工轉知他的父親不幸往生時，兒子當下急得想外出奔喪，但礙於整體防疫規定，為避免感染風險無法讓他外出，兒子剛開始有些激動情緒，社工也是感同身受的勸說，才讓他的心情慢慢平復。

張錦麗說，還有一位從南部北上的民眾，在工地染疫後被集中檢疫，他擔心在解除隔離後，身上僅存3千元，無處可去，社工告知可暫時安排住進防疫旅館，由市府運用防疫基金免費提供居住，並協助媒合愛心急難金，以幫助他暫度難關。

新北市長侯友宜表示，有時社工一通電話就能安撫一顆惶恐不安的心，隔離在各地集中檢疫所的都是我們的市民，一定要用同理心去面對他、協助他，聽聽他的心聲和需求，全力提供協助。他也感謝社工在這段期間的辛勞，共同投入關懷在檢疫所的市民。