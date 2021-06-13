　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

父親染疫往生...確診兒「不得外出奔喪」情緒激動　社工安撫平復

▲新冠肺炎疫情擴散，救護車將確診病患載往忠孝院區治療，醫護人員。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北一家三口確診，兒子在檢疫所期間得知父親不幸往生，急得想外出奔喪，經社工不斷勸說才讓他心情慢慢平復。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／新北報導

新北市疫情嚴峻，仍有許多輕症或無症狀確診者被安置在集中檢疫所隔離，新北市府啟動「一人一社工關懷」，每天一通電話關心市民需求、安定情緒。日前新北一家三口確診，兒子在檢疫所期間得知父親不幸往生，急得想外出奔喪，甚至出現激動情緒，經社工不斷感同身受的勸說，才讓他的心情慢慢平復。

新北市社會局表示，社工每天一通電話打進在集中檢疫所的市民，關心他們的身心，以及需要協助的事項，從5月25日迄今，累計關懷17,695人次，平均每天1千人次，其中有3成的民眾提出問題，包含家人死亡想要奔喪，或離開檢疫所的居住問題等，社工均予以詳細解說安撫，盡力提供必要協助。

社會局長張錦麗表示，社會局動員11個社福中心，每天約有70位社工，在日常業務之餘，協助打電話關懷在集中檢疫所的市民，其中有近7成的市民表達身體和情緒尚稱平穩，但也有3成的民眾提出問題，包含個人的健康問題、擔心家人的照顧或生活、解除隔離後的需求和經濟的議題等。

張錦麗表示，像有位精神狀況不佳的女子在檢疫所時，她的母親相當的著急，在社工連繫後，同步致電她的母親，告知目前女兒的狀況，母親差點哭出來，社工說明檢疫所工作人員會一起看顧守護，母親才轉趨安心。

另有一位一家3口確診，其中74年次的兒子在檢疫所裡，當社工轉知他的父親不幸往生時，兒子當下急得想外出奔喪，但礙於整體防疫規定，為避免感染風險無法讓他外出，兒子剛開始有些激動情緒，社工也是感同身受的勸說，才讓他的心情慢慢平復。

張錦麗說，還有一位從南部北上的民眾，在工地染疫後被集中檢疫，他擔心在解除隔離後，身上僅存3千元，無處可去，社工告知可暫時安排住進防疫旅館，由市府運用防疫基金免費提供居住，並協助媒合愛心急難金，以幫助他暫度難關。

新北市長侯友宜表示，有時社工一通電話就能安撫一顆惶恐不安的心，隔離在各地集中檢疫所的都是我們的市民，一定要用同理心去面對他、協助他，聽聽他的心聲和需求，全力提供協助。他也感謝社工在這段期間的辛勞，共同投入關懷在檢疫所的市民。

ET快訊
一路有雨到下周　滯留鋒面重返！全台變天時間曝
快訊／台中媽1打3！男嬰疑遭「同床3歲哥」壓到沒呼吸　送醫不
直擊「萬華粉紅兵團」轉戰中山區　化身樓鳳狂攬客
吳佩慈男友遭爆虧百億押豪宅！停業防疫又欠債「酒店王國爆危機」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高雄社區接種站採「宇美町式」　吳思瑤籲北市跟進

全台剩3縣市長者疫苗接種採「預約制」　林靜儀：真要堅持嗎

一圖秒懂各縣市如何打疫苗　她點名台北混亂：拜託請跟上

快訊／賈永婕募款捐252台救命神器！蔡英文深夜回應

G7峰會首提台海和平　總統府：36年首度在峰會聯合公報納入友台

侯友宜要蔡英文約束下面人　民進黨：不應把監督視為惡意

總統府反擊泰國否認AZ疫苗出口　蔡英文受訪完整逐字稿看這裡！

蔡英文被泰國打臉？　外交部還原「完整說法」反擊

AZ延遲爭議！蔡英文遭泰國打臉　他預測3種結果

禾馨醫為「疫苗系統」嗆柯文哲　北市：有誤會！沒開放診所預約時段

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

英國女王拿長劍切蛋糕笑翻賓客　妙回侍從提示：這一把更特別！

竹東11青少年群聚廣場飲酒遭勸導　嗆警「那逛市場要罰？」最少噴66萬

鴨仔蛋忘記吃「孵出5隻小萌鴨」　他秒變現成鴨爸：希望能活下去

4歲Lucy慫恿Olie越獄！　隋棠曝「犯案過程」網融化：教得超好

賈永婕募集6804萬買「救命神器」 陳時中致謝：政府也已購500台

高雄社區接種站採「宇美町式」　吳思瑤籲北市跟進

全台剩3縣市長者疫苗接種採「預約制」　林靜儀：真要堅持嗎

一圖秒懂各縣市如何打疫苗　她點名台北混亂：拜託請跟上

快訊／賈永婕募款捐252台救命神器！蔡英文深夜回應

G7峰會首提台海和平　總統府：36年首度在峰會聯合公報納入友台

侯友宜要蔡英文約束下面人　民進黨：不應把監督視為惡意

總統府反擊泰國否認AZ疫苗出口　蔡英文受訪完整逐字稿看這裡！

蔡英文被泰國打臉？　外交部還原「完整說法」反擊

AZ延遲爭議！蔡英文遭泰國打臉　他預測3種結果

禾馨醫為「疫苗系統」嗆柯文哲　北市：有誤會！沒開放診所預約時段

人人都可以是廚神！5款零失敗點心　爆漿起酥湯圓蓬鬆軟Q超欠吃

苗栗2移工機車遭竊　「疫情管制」無法出門急報警求援

速霸陸小改款Forester可望年底現身　e-Boxer輕油電將成未來主力

喬帥目標年度大滿貫　還要挑戰史上僅1人達成的「金滿貫」

高雄社區接種站採「宇美町式」　吳思瑤籲北市跟進

新手爸媽不可錯過！美式賣場幫寶適優惠每箱折140元　線上同步中

杯麵躲貓貓！日清「貓耳包裝」萌翻鏟屎官　還藏神功用網狂讚

狗狗洗澡像打仗！長毛短毛犬手法大不同　貓咪不洗澡竟長出黑粉刺

台中男留學加拿大不當兵　母：兒生小孩當爸了！無法回國

高雄旗山「媽祖x警察」再度跨界聯名！推最強護身符2.0保平安

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

政治熱門新聞

賈永婕募款捐252台救命神器！蔡英文深夜回應

AZ延遲爭議！蔡英文遭泰國打臉　他預測3結果

快訊／「彭文正造謠蔡英文已打輝瑞」　總統府曝疫苗施打計畫

侯友宜要蔡英文約束下面人　民進黨：不應把監督視為惡意

吳思瑤一張圖點名台北「疫苗服務落後」：請跟上

蔡英文被泰國打臉？　外交部還原完整說法反擊

G7峰會首提台海和平　總統府：36年首度納入友台

反擊泰國否認AZ疫苗出口　蔡英文受訪完整逐字稿看這裡！

禾馨醫為預約系統嗆柯　北市回應了

上海復星：台灣買BNT必須透過我們

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

萬華被汙名！林昶佐發文被嗆雙標：下次選舉看著辦

國產疫苗7月開打　衛福部：不易應付新冠變種病毒

快訊／高端保護力勝進口疫苗？柯文哲點破盲點

更多熱門

相關新聞

侯友宜：確診數字降低「我就特別煩惱」

侯友宜：確診數字降低「我就特別煩惱」

中央流行疫情指揮中心13日公布國內新增174例本土病例，以新北市81例最多，不過，新北已連續一週降至兩百人以下，今天的確診人數更創三級警戒以來新低，針對疫情是否趨緩，28日解封三級是否有望？新北市長侯友宜坦言，看到數字降低，他就特別煩惱，並強調疫情趨緩仍要看趨勢才準確，目前並沒有看到有條件解封三級警戒。

快訊／中央突襲配發疫苗　侯友宜：中央要公開透明提早告知地方

快訊／中央突襲配發疫苗　侯友宜：中央要公開透明提早告知地方

快訊／新北累計5616例「板橋、中和、三重最多」　各行政區染疫數曝光

快訊／新北累計5616例「板橋、中和、三重最多」　各行政區染疫數曝光

LIVE／新北＋81「創三級警戒新低」　侯友宜最新說明

LIVE／新北＋81「創三級警戒新低」　侯友宜最新說明

新北分配的疫苗比高雄少　江啟臣說話了

新北分配的疫苗比高雄少　江啟臣說話了

關鍵字：

新北社工

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕募款捐252台救命神器！蔡英文深夜回應

台中男摩鐵猝死快篩陰　保險套拆封未用

預測「確診低於200例」！醫：台灣不會有事

苦等疫苗10小時氣炸！衛生局現場讓醫師好心酸

金門疫苗「室外開箱照」網一看：完了

父確診身亡！兒淚跪雨中嘶喊：爸爸快跑

AZ延遲爭議！蔡英文遭泰國打臉　他預測3結果

住5年退租！房東「扯扣3萬6800元」：很合理

網酸大S扯後腿！小S：我姊是好人

爆柯文哲父母「預約接種疫苗」完成！周玉蔻：不慚愧嗎？

警專生插隊打疫苗　台南高雄認了

「物流惡狼」性侵同居幼女11年！她1招復仇

李光洙「避免成員遭懲罰」串通製作組

林心如宅在家做蛋糕！　「烤箱反射」洩火辣穿搭

全家快篩陰性「PCR都轉陽」：全是無症狀

更多

最夯影音

更多
背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚
柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

柯震東一句「蘋果找我合作」...激到瘦子：X！　許願吃到KID火鍋「老闆真的親送了！」

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

認愛千金女友1年...風田首曬合照放閃　「正面同框」身高差成亮點！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

鼠薯《熱愛105°C的你》超厭世：誰發明的　吃小蝦快掉淚..網友再CUE唱劉德華！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

賈永婕買「252台HFNC」速捐各大醫院　募資6804萬「救命神器」主動送暖！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面