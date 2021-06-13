賈永婕募救命神器捐醫院　陳時中秒宣布「中央買500台」…網罵翻　

記者閔文昱／綜合報導

藝人賈永婕募集252台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），送往北中南的醫院，引發大眾關注。對此，指揮中心也在13日宣布，目前已購買500台HFNC，其中200台會在今天交貨，將盡快協助分配到有需求的醫院。不過網友似乎不領情，紛紛砲轟「別人捐贈才想到？」痛批中央動作慢半拍。

▲賈永婕募資捐救命神器。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

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賈永婕幫忙募資買下252台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）的消息一出，PO文不到半天就吸引超過20萬人按讚，受到各界一致好評。她在臉書透露，HFNC又稱「救命神器」，對一線醫護來說是最需要的，一台全配定價27萬，不過採購程序耗費時間，全台醫院都在搶，因此她號召藝人捐贈，並致電企業界的朋友，目前募集330台救命神器，並在3天內已將部分HFNC送至各大醫院。

▲陳時中在記者會宣布，指揮中心購買500台HFNC，200台13日交貨 。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中13日在記者會表示，他感謝各界協助防疫，目前指揮中心也已經購買500台HFNC，200台會在13日交貨，之後會盡快交到台灣胸腔及重症醫學會，協助安排送到有需求的醫院。

對此，許多網友認為中央動作「慢半拍」，紛紛在臉書砲轟，「Open book了一年半，花費了8400億，結果什麼都要別人先做，你們才動。然後，要全民體諒政府？不能有意見？」、「別人捐贈 才想到！？好一個超前部署」、「不知道花那麼多錢都到哪裡去了，一年多的超錢部署...換來四百多條命了」「什麼東西都要靠民間募資，要這個政府編預算幹嘛」。

賈永婕13日下午也曝光「神隊友名單」，除了各大企業加入募資，賈永婕藝人好友小S、黑人、范范、鍾欣凌、于美人、柴智屏等也投入募集。讓她感動表示，「我們辦到了，醫院的副院長、醫生都說沒看過這麼快的速度把醫療物資送到他們手裡！這一切我要感謝我的神隊友支持！」、「萬分感謝，台灣有你們真好」。

賈永婕曝光名單內容：

富邦集團 蔡明忠董事長110台

星宇航空 張國煒20台

德杰集團 15台（賈永婕先生王兆杰）

忠泰集團 20台

海悅國際 5台

國美機構 5台

璞園建築團隊 5台

聯虹建設 5台

泰嘉開發 5台

黑人范范 2台

萬安生命 10台

遠雄集團 15台

欣華開發 4台

小S徐熙娣 1台

全坤建設 10台

海霸王集團 20台

皇翔建設 10台

陳仕榮 10台

福樺建設 10台

華泰大飯店 4台

鍾欣凌 2台

德杰羽森建案 2台

旭成投資 3台

于美人 2台

建築世代會-吉美 10台

久年營造 5台

何麗純 10台

柴智屏1台

順天建設2台

霈方國際10台

曾寶儀 1台

另外還有幾位不公開的好友



目前總共342台

以上依捐贈順序提列



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