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賈永婕募救命神器捐醫院　陳時中秒宣布「中央買500台」…網罵翻　

記者閔文昱／綜合報導

藝人賈永婕募集252台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），送往北中南的醫院，引發大眾關注。對此，指揮中心也在13日宣布，目前已購買500台HFNC，其中200台會在今天交貨，將盡快協助分配到有需求的醫院。不過網友似乎不領情，紛紛砲轟「別人捐贈才想到？」痛批中央動作慢半拍。

▲賈永婕募資捐救命神器。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

▲賈永婕募資捐救命神器。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

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賈永婕幫忙募資買下252台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）的消息一出，PO文不到半天就吸引超過20萬人按讚，受到各界一致好評。她在臉書透露，HFNC又稱「救命神器」，對一線醫護來說是最需要的，一台全配定價27萬，不過採購程序耗費時間，全台醫院都在搶，因此她號召藝人捐贈，並致電企業界的朋友，目前募集330台救命神器，並在3天內已將部分HFNC送至各大醫院。

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中 。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中在記者會宣布，指揮中心購買500台HFNC，200台13日交貨 。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中13日在記者會表示，他感謝各界協助防疫，目前指揮中心也已經購買500台HFNC，200台會在13日交貨，之後會盡快交到台灣胸腔及重症醫學會，協助安排送到有需求的醫院。

對此，許多網友認為中央動作「慢半拍」，紛紛在臉書砲轟，「Open book了一年半，花費了8400億，結果什麼都要別人先做，你們才動。然後，要全民體諒政府？不能有意見？」、「別人捐贈 才想到！？好一個超前部署」、「不知道花那麼多錢都到哪裡去了，一年多的超錢部署...換來四百多條命了」「什麼東西都要靠民間募資，要這個政府編預算幹嘛」。

▲▼網友在報導下方留言。（圖／翻攝自ETtoday新聞雲）

▲▼網友在報導下方留言。（圖／翻攝自ETtoday新聞雲）

賈永婕13日下午也曝光「神隊友名單」，除了各大企業加入募資，賈永婕藝人好友小S、黑人、范范、鍾欣凌、于美人、柴智屏等也投入募集。讓她感動表示，「我們辦到了，醫院的副院長、醫生都說沒看過這麼快的速度把醫療物資送到他們手裡！這一切我要感謝我的神隊友支持！」、「萬分感謝，台灣有你們真好」。

賈永婕曝光名單內容：

富邦集團 蔡明忠董事長110台
星宇航空 張國煒20台
德杰集團 15台（賈永婕先生王兆杰）
忠泰集團 20台
海悅國際 5台
國美機構 5台
璞園建築團隊 5台
聯虹建設 5台
泰嘉開發 5台
黑人范范 2台
萬安生命 10台
遠雄集團 15台
欣華開發 4台
小S徐熙娣 1台
全坤建設 10台
海霸王集團 20台
皇翔建設 10台
陳仕榮 10台
福樺建設 10台
華泰大飯店 4台
鍾欣凌 2台
德杰羽森建案 2台
旭成投資 3台
于美人 2台
建築世代會-吉美 10台
久年營造 5台
何麗純 10台
柴智屏1台
順天建設2台
霈方國際10台
曾寶儀 1台
另外還有幾位不公開的好友


目前總共342台
以上依捐贈順序提列
 

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