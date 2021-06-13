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警專生「特權插隊」打疫苗　台南、高雄認了！警政署交辦　

記者吳奕靖／高雄報導

新冠疫情嚴峻，全國警消人員因為協助防疫都被安排為優先施打名單，不過現在卻傳出「警專生」疑似特權插隊施打疫苗，而施打地點就在台南市以及高雄市裡頭，對此台南市長黃偉哲坦言是警政署指示將警專生列入接種名冊，但是高雄市衛生局長黃至中則是回應：「未接獲要求」，但隨後又發出訊息，證實確有此事。

▲警專生被質疑「特權插隊」打疫苗，台南市長黃偉哲表示是警政署交辦 。（圖／台南市政府提供）

▲警專生被質疑「特權插隊」打疫苗，台南市長黃偉哲表示是警政署交辦 。（圖／台南市政府提供）

警專學生分別在到台南跟高雄打疫苗，消息從Dcard《台灣警察專科學校》裡頭有人發文《警專可以打疫苗了！？》，不過隨後就刪文，不排除是事情鬧大了，第一時間傳出來，台南市長黃偉哲就證實「警政署指示將警專生列入接種名冊」。

▲警專生被質疑「特權插隊」打疫苗，台南市長黃偉哲表示是警政署交辦 。（圖／台南市政府提供）

▲高雄市健仁醫院13日下午傳出有警專生來打疫苗 。（圖／民眾提供）

▲警專生被質疑「特權插隊」打疫苗，台南市長黃偉哲表示是警政署交辦 。（圖／台南市政府提供）

▲高雄市健仁醫院13日下午傳出有警專生來打疫苗 。（圖／民眾提供）

高雄市政府衛生局在13日的防疫記者會被記者問到這件事，局長黃志中第一時間說：「未接擭要求」，但是在晚上7點34分發出訊息，「有關警察人員疫苗接種，係本府警察局係接獲警政署交下之中央所屬警政人員之列冊名單總計2503人(含台灣警察專科學校254人及高雄港務警察總隊、保五等單位)，並由高雄市衛生局安排於6月13日到6月15日陸續接種疫苗」。

不過近期爆發特權「插隊」爭議，高雄市政府一直強調「施打疫苗」一定要列冊順序，現在由警政署統一交辦下，連警專學生254人都可以被「安插」進名冊，雖然警專回應是因應學生暑假要各縣市派出所實習，避免群聚感染， 不過這樣的說法，有基層員警私下表示「疫情嚴峻，一定要實習嗎？」也有警官說「現在沒有實習生，還不是勤務照常運作」，所以此舉會不會又被質疑特權插隊打疫苗？民眾自有解讀。

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