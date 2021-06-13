快訊／今增26死「4人死後才確診」　其中2人在家中過世

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情未歇，每天死亡人數仍為2位數。中央流行疫情指揮中心今（13）日公布國內新增174例本土及1例境外移入；另確診個案中新增26例死亡，分別為男性15位、女性11位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月6日至6月10日，確診日介於5月15日至6月12日，死亡日介於6月4日至6月12日，有4人死後才確診、2人家中過世。

指揮中心表示，今日新增之174例本土病例，為79例男性、95例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月23日至6月12日。個案分佈以新北市81例最多，其次為臺北市62例，桃園市16例，基隆市7例，彰化縣4例，新竹縣2例，臺中市及花蓮縣各1例。其中雙北地區以外縣市31例中，20例為已知感染源、7例關聯不明、4例調查中；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，4位死後確診個案，年齡落在50多歲至80多歲，其中一人有接觸其他確診者，有2位在家中過世，一位是還要與法醫研究所協助提供資料，還有一位需要搜集過去病史，目前了解僅有糖尿病，但若未進行解剖，無法釐清死因，該病患Ct值小於30，代表死亡時病毒量還是蠻高的。