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端午連假前一日返鄉人車大幅減少　台南市防疫不鬆懈

▲交通局局長王銘德表示，經統計6月11日搭乘雙鐵及國道客運返抵台南的旅客共計3322人次，較去年端午連假前一天30050人次大幅減少89％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲交通局局長王銘德表示，經統計6月11日搭乘雙鐵及國道客運返抵台南的旅客共計3322人次，較去年端午連假前一天30050人次大幅減少89％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午連假自12日開始，依據歷史資料，通常連假前1天是返鄉高峰期，台南市政府密切關心返鄉旅客移動情形，經統計11日返鄉人流及車流分別較去年大幅減少89％與21％，市長黃偉哲特別感謝台南鄉親配合防疫，也請市府團隊在連假期間持續注意人車流量變化，並要求市府團隊密切注意未來2周的防疫成效。

交通局局長王銘德表示，經統計11日搭乘雙鐵及國道客運返抵台南的旅客共計3322人次，較去年端午連假前一天30050人次大幅減少89％。其中，搭乘高鐵返鄉的有1000人、搭乘台鐵的有2081人、搭乘國道客運的有241人。

市長黃偉哲除了帶隊前往各車站進行返鄉防疫宣導外，也已要求雙鐵各主要車站及國道轉運站提前增設出口消毒毯、體溫量測器，力求返鄉防線滴水不漏。

交通局長王銘德表示，國道1號及國道3號在11日南下交流道進入台南市境內車流量大約只有92558車次，也較去年端午連假前一天11萬6660車次大幅下降21％。

▲交通局局長王銘德表示，經統計6月11日搭乘雙鐵及國道客運返抵台南的旅客共計3322人次，較去年端午連假前一天30050人次大幅減少89％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道也同步實施單一費率，取消每日20公里優惠里程，延長入口匝道儀控紅燈秒數，服務區賣場也停止營業，市府也會持續加強市區交通流量監控，即時掌握異常車流、通知相關單位協助進行防疫措施。

交通局長王銘德指出，從中央疫情提升3級警戒疫情後，交通局密切蒐集分析台南市各主要道路的車流量發現前三週車流量明顯減少，顯現市民有自主非必要移動的警戒意識，但本週受端午節前民眾採購、防疫疲乏等因素的影響道路車流量呈現微幅增加，尤其11日返鄉車流明顯增加5％，再次呼籲過節的市民也能在3天連假期間配合減少不必要的探親訪友的移動，共同守護台南市的防疫成果。

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