老媽每天來電催「端午偷偷返鄉」　他崩潰求解！網教1招

▲疫情嚴峻下迎來端午連假，許多人都相當擔心返鄉移動會成為防疫破口。（示意圖／翻攝自pixabay）
實習記者陳妙津／綜合報導
為防堵疫情在端午連假擴散，台鐵高鐵大幅降載運量，高公局也採取「高強度匝道儀控管制」，匝道比照年節期間控管、國道暫停休息區營運、增加紅燈秒數，盼減少返鄉車潮。不過有網友在PTT苦惱發問，媽媽每天都打電話來勸他端午連假回家，「還有沒有辦法可以讓長輩了解，讓家人們不要成為那可能的破口？」
原PO以「請分享如何讓家人接受子女不返鄉」為題發問表示，自疫情爆發以來他都相當在意，常千叮嚀萬囑咐，沒想到家人還是要偷偷移動，媽媽除了每天一通電話來勸說外，還不小心透露自己的弟媳也會返鄉，讓他很難壓得住情緒，考慮到雙親年紀都大了，不知道還有什麼辦法能讓家人不要變成可能的防疫破口？
文章一出立刻引起熱議，不少有同樣經驗的網友頗有同感地表示，「那種不會想的怎麼講都沒用」、「他們自己不會想就沒辦法，只能多祈禱吧」、「不用想可以改變了，他們就是想要過節時一家人都要出現，可以在一起，才是過節。防疫什麼的，他們才不會覺得重要」、「沒救。我爸家離我20分鐘而已都叫我不要回家了」。
也有網友留言建議原PO如何應對，「你就說你體溫有點高啊，或者說你同事家人有確診啊」、「跟他說同事接觸到確診者，你也要自主健康管理」、「吃飯坐遠一點，保護好家人」、「説妳喉嚨癢身體很疲倦，還在看醫生，不回去是為了他們好」、「說你喉嚨有點怪怪的」、「打視訊回去，順便咳兩下」、「不要接電話」、「用同儕壓力來說，妹妹公司的同事全不返鄉，所以她也不敢」。
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