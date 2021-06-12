老媽每天來電催「端午偷偷返鄉」　他崩潰求解！網教1招

國內新冠肺炎疫情仍嚴峻，至今已累計411例死亡個案，面對今（12日）起連續三天的端午連假，政府呼籲民眾盡量減少移動，以免造成疫情擴散！不過連假期間警察工作不停歇，有感波麗士大人站在防疫第一線的辛苦，高雄內門區總鋪師「阿隆師」在端午佳節暨警察節（6月15日）前夕，特別包了150顆粽子，讓旗山的警察享用。