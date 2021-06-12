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台南AZ疫苗首批56000劑到貨開打　5000劑莫德納疫苗打一半以上

▲台南市長黃偉哲指出，台南首批56000劑12日到貨，下午由長期機構先開打，而後1至5類由12-15日開打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲指出，台南首批56000劑12日到貨，下午由長期機構先開打，而後1至5類由12-15日開打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，台南首批56000劑12日到貨，下午由長期機構先開打，而後1至5類由12-15日開打，另之前到的5000劑莫德納疫苗，係直接配發到責任醫院，目前已打一半以上。

▲台南市長黃偉哲指出，台南首批56000劑12日到貨，下午由長期機構先開打，而後1至5類由12-15日開打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖指出，因為莫德納疫苗目前來的數量比較少，係直接到醫院去，那也是針對第1類的有執登醫事人員施打，也會針對一些特殊族群，像對於AZ疫苗比較過敏的體質或是懷孕的孕婦，是有一些學會是建議施打，所以我們不會急著把所有的疫苗施打完，但是目前已經施打大概一半左右了。黃偉哲就大概2700、2800左右，大概超過一半。

▲台南市長黃偉哲指出，台南首批56000劑12日到貨，下午由長期機構先開打，而後1至5類由12-15日開打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局長許以霖說，在端午節這段期間，希望民眾到衛生局的網站，還有台南市政府COVID-19專區的網站去做預約，因為這樣預約才能避免現場群聚的狀況，那預約有4個篩檢站可以選擇，第1個是新營醫院，第2個是新化體育館，第3個是永康區衛生所，第4個是南區松柏育樂中心，那到這4個篩檢站，經過預約確認時間就可以到那地方去做篩檢，那篩檢費用是免費的，那市府也是鼓勵從北部回來南部的遊子、好朋友們，如果真的有疑慮，就預約就去做篩檢。

▲台南市長黃偉哲指出，台南首批56000劑12日到貨，下午由長期機構先開打，而後1至5類由12-15日開打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，市府還是鼓勵，希望大家能夠做好預約，其實沒有預約，只要量能還許可的話，也都歡迎，目前已經有700多個預約了，那預約也都陸陸續續去進行篩檢。

▲台南市長黃偉哲指出，台南首批56000劑12日到貨，下午由長期機構先開打，而後1至5類由12-15日開打。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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