路透：G7將宣布「全球基礎建設新計畫」　對抗中國一帶一路影響力

▲G7高峰會成員國領袖依照傳統在海灘前拍攝大合照。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

七大工業國（G7）高峰會11至13日在英國康瓦爾郡登場，各國領袖在疫情爆發後，首次面對面會談。《路透社》引述一名美國高級官員說法報導，G7領袖將於當地時間12日，宣布一項協助發展中國家的全球基礎建設計畫，試圖抗衡「一帶一路」（Belt and Road Initiative）與中國日益成長的影響力。

這名拜登政府官員表示，中國政府的「缺乏透明度、環境與勞工低落標準以及強迫性作法」已讓許多國家變得更糟糕，但西方各國目前未能提出積極替代方案，「反映出我們的價值、標準以及行事方式。所以，我們明天將與G7夥伴宣布『重建更美好的世界』」。

官員表示，「這不僅僅只是對抗或挑戰中國」，美國也將敦促其他G7領袖，針對中國強迫勞動爭議採取具體行動，並在本次高峰會的最後公報中批判北京。

▲G7七大工業國外長會議也正在倫敦舉行。（圖／達志影像）



事實上，美國總統拜登3月也曾表示，他已向主持G7高峰會的英國首相強生（Boris Johnson）建議，民主國家應該發展自己的競爭計畫。

《路透社》指出，中國的經濟與軍事歷經40年驚人成長，影響力越來越大。美國、加拿大、英國、德國、義大利、法國及日本組成的G7試圖向全世界展現，最富有的民主國家也有一套替代方案，同時對於中國國家主席習近平日益增長的武斷與自信提出一致回應。

習近平2013年提出耗資數十兆美元的一帶一路計畫，亞洲、歐洲等地目前已超過100個國家簽署合作協議，進行鐵路、港口、高速公路與其他基礎建設的發展與投資。根據全球金融市場與基礎建設數據公司路孚特（Refinitiv）資料，截至2020年年中，計畫項目超過2600個，耗資3.7兆美元。

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