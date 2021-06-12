大樓吸毒氣味洩底　安平警循線緝毒逮2毒蟲

▲台南市警四分局查獲林嫌2人躲在出租處吸毒，因氣味外洩被民眾檢舉遭警方查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局接獲民眾報案，安平區健康路1棟大樓傳出刺鼻味，警方循線到場查處皆無人應門，不得其門而入，12日上午持搜索票進行搜索，當場查獲2名吸毒犯，查扣K他命1包及K盤1個，2嫌坦承涉嫌犯行，全案將依毒品罪嫌送辦。

市警四分局指出，因應轄區大樓林立特性，過去都規劃清樓專案，針對大樓疑有藏污納垢影響住戶居家安全的出租處所，都加強與大樓住戶聯防清查，由於過去該大樓民眾時常反應居住處所有嗅到疑似吸毒難聞的臭味，多次與當地派出所反應，本案經過多日實施調查，警方接獲民眾檢舉與查處，均不得其門而入，可見已帶給周圍住戶極大的困擾。

四分局育平派出所所長王高邦、巡佐薛文俊、警員吳重諭等3員於12日上午10時許，向台南地院申請的搜索票前往安平區健康路段該大樓實施搜索，當場在該出租屋內查獲林姓、盧姓等2人，涉嫌持有K他命1包（含袋重2.15公克）及K盤1個（內含K他命殘渣），兩人坦承不諱為其共同所有，全案將依毒品罪嫌送辦。

所長王高邦表示，由於警方調查該住戶出入不正常，且時常散發出異味造成住戶困擾，加上可能大樓空調或管線設計，引發其他住戶之難忍臭味等問題，更向警方反應擔心防疫期間大家都宅在家，有人在室內吸毒，毒品氣味卻擴散傷害鄰近住戶安全，住戶都十分感謝安平警方的協助與幫忙！

育平所警友站長吳壽祿，獲悉警方為民除害，且派出所受到該大樓民眾的致電感謝，特於12日下午2時30分許，代表民眾前往派出所致意並感謝警方的辛勞努力與付出；另四分局長甘炎民更前往頒發破案茶，以鼓勵有功辛勞同仁，也表示大樓住戶民眾重視本身居住之安全與生活品質，其實就是對周邊生活環境最大的維護力量，警方將持續針對疑似有滲入大樓不法份子實施清樓專案，以淨化大樓環境、保障市民居家安全。

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