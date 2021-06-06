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中壢鬧區警匪追逐！警車包抄...「大外割」壓制2毒犯

▲嫌犯駕車在市區道連闖紅燈一路狂奔。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲嫌犯駕車在市區道路連闖紅燈一路狂奔。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢鬧區街道6日下午上演警匪追逐，羅姓等2名男子為警方鎖定毒犯，見員警鳴笛追趕，嫌犯駕車連闖紅燈後，被支援警車包抄於延平路上，在優勢警力下以一個「大外割」下合力壓制，並起出愷他命等毒品，將羅姓2人移送法辦，由於有超過10位以上員警制伏嫌犯，網友貼文：群聚完美壓制，辛苦警察了。

▲警車將嫌犯車輛包抄攔停。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲警車將嫌犯車輛包抄攔停。（圖／記者楊熾興翻攝）

中壢警方於今日下午執行緝毒專案時，在中壢區五光三街發現兩名犯嫌，員警鳴放警報器示意停車，惟犯嫌立即加速逃逸並連闖數紅燈，員警尾隨在後並呼叫快打警力支援攔截圍捕，並於14時許在中壢區延平路534號前將該車攔下。

▲▼嫌犯遭員警大外割壓制。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼嫌犯遭員警大外割後被壓制。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼嫌犯遭員警大外割壓制。（圖／記者楊熾興翻攝）

四部警車員警立刻下車，並持警槍警戒嚇令羅姓等2男下車，在嫌犯步出車門後以大外割壓倒，並餘人合力壓制逮捕羅姓等兩名犯嫌，並從車上查扣二級毒品咖啡包10包及愷他命2包等贓證物，全案依毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。另外因羅姓2男在同一台車內並未戴口罩，警方也依法告發；中壢警分局表示，會持續針對可疑人車實施盤查，並針對毒品犯罪等不法情事加強查緝，以淨化社會治安。

▲超10位員警壓制2名嫌犯,網友稱群聚。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲超過10位員警壓制2名嫌犯。（圖／記者楊熾興翻攝）

由於有網友將超過10位員警合力逮捕嫌犯的照片PO上網，並稱「群聚完美壓制，辛苦警察了」，獲得網友正反不一的留言，有的說「以多欺少，鴿子群聚」；有人認為，「警察真的很辛苦，謝謝你們。」

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