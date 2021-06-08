割稻尾「清零」兌幣機！桃園娃娃機大盜落網　7無人店遭殃

▲鄒姓嫌犯將車牌號碼黏貼膠帶偽裝。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

46歲鄒姓男子為了規避交通稽查及作案，除懸掛另一輛小客車的車牌，車牌上的英文字母「F」，還以1條黑色膠帶黏貼變造成「E」。員警將他攔下後仔細盤查，不但在車上查獲了安非他命毒品吸食器，更追出他在桃園、新北等地涉及至少7起娃娃機店、洗衣店兌幣機竊案，得手逾15萬元，依法移送偵辦。

▲警方在車內搜得毒品及吸食器具。（圖／記者楊熾興翻攝）

蘆竹分局大竹派出所員警7日凌晨4時20分許，巡邏經過蘆竹區大竹路段時，發現1輛小客車車牌與其車籍登記不符，攔下盤查。當員警靠近仔細一看，赫然發現車牌號碼前3個英文字母中的第2個「E」，字型詭異，用手觸摸後發現竟是以黑色膠帶黏貼，把F變造成E，並在車上查獲安非他命毒品吸食器。

▲▼鄒嫌竊取娃娃機、洗衣機店兌幣機零錢並以水桶盛裝。（圖／記者楊熾興翻攝）

大竹派出所員警隨後深入調查發現，鄒男自今年4月起，另涉至少7件洗衣店、娃娃機店的兌幣機竊盜，犯案地點遍及新北市林口區及桃園市大園區、蘆竹區、龜山區等區域，撬開兌幣機後以水桶盛裝硬幣，得手金額逾15萬餘元。

蘆竹分局目前除依竊盜、毒品以及偽造特種文書等罪嫌，將鄒男移送桃園地檢署偵辦外，同時也正在繼續追查鄒男有無另涉更多刑案。蘆竹分局也呼籲，若有遭到相同犯案手法損失財物之被害人，請儘速聯繫大竹派出所。

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