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金正恩不准妳叫「歐巴」　怕韓流入侵！北韓女性要稱男友「同志」

▲愛的迫降,玄彬,孫藝真。（圖／Netflix提供）

▲南韓首爾大學研究所對116名脫北者進行調查，近期在北韓最受歡迎的韓劇為《愛的迫降》。（圖／Netflix提供）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）領導人金正恩為鞏固金氏王朝對人民的控制力道，近幾個月來幾乎天天透過官媒譴責「非社會主義」的影響，尤其對走私或持有南韓的影劇與K-POP音樂更是嚴令懲罰，現在更有外媒取得外流的官方文件指出，金正恩不准北韓女性叫男友「歐巴」（오빠），而是應該稱呼為「同志」（동무）。

▲愛的迫降劇照，北韓村姑們。（圖／Netflix提供）

▲金正恩下令禁止北韓民眾模仿南韓式服裝風格，也禁止女性稱呼男友為「歐巴」。（圖為《愛的迫降》劇照／Netflix提供）

根據《紐約時報》報導，金正恩將南韓流行文化譬喻為「毒瘤」，腐蝕北韓年輕人的服裝、髮型、說話方式與行為，若不加以禁止，國家將會像一堵潮濕的牆一樣崩毀，因此，作為掌控國家的「恐慌式」手段，金正恩下令消滅入侵的外來文化。然而，此時正值北韓經濟陷入困境、與西方外交停滯之際，也導致了年輕族群更容易接受外部影響，質疑金正恩的獨裁統治。

亞洲國際出版社（Asia Press International）取得的北韓官方文件顯示，部分北韓民眾利用網路搜尋南韓的內容與用語，例如，有女性模仿韓劇女主角叫男友「歐巴」，金正恩認為這種用語是「墮落的」，應該稱呼男性對象為「同志」，如果被發現在日常對話或簡訊中「模仿南方用語」，就會被流放偏鄉。出版社主編Jiro Ishimaru表示，南韓文化入侵已經超過金正恩可以容忍的程度。

▲▼ 防彈少年團（BTS） 。（圖／路透）

▲南韓偶像防彈少年團（BTS）的音樂作品、影像也在北韓年輕人私底下流傳，廣受歡迎 。（圖／路透）

經營北韓走私K-POP網站的脫北者鄭光日（音譯）表示，北韓年輕人認為他們不欠金正恩什麼，「如果他不想失去金氏王朝統治的根基，就必須重新加強控制年輕人的意識形態。」報導稱，政府長期以來將南韓形容成充滿乞丐的煉獄，但出生在90年代末饑荒期的年輕世代卻透過韓劇得知，政府無法提供足夠糧食之際，南韓人卻在節食減肥，這些最早經由卡帶、VCD輸入的韓劇、偶像MV現在已經儲存在隨身碟裡，大量擄獲了那些閉門觀看的年輕人。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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