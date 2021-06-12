防疫吃出免疫力！端節在家聰明享粽　搭配我的餐盤六口訣+運動

▲▼端午連假在家享用粽子，搭配飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、堅果種子一茶匙、每天早晚一杯奶六句口訣。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

端午節連假到來，為防堵嚴崚的疫情，全台各縣市呼籲非必要不跨區移動，將人員流動降到最低，防疫期間外出採買務必戴口罩、落實實聯制、不群聚、一次購足，返家後立即清洗雙手，與親朋好友利用視訊博感情，用餐時使用公筷母匙少共餐。非常時期想提升免疫力從「我的餐盤六口訣」與「運動」做起，掌握「我的餐盤六口訣」，聰明享粽吃出營養免疫力!



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，端午連假在家享用粽子，搭配我的餐盤六口訣 （飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、堅果種子一茶匙、每天早晚一杯奶）。防疫飲食運動健康作伙來，在家運動可利用片段時間，如以爬樓梯代替電梯、下載手機運動APP，每天運動三十分鐘，累積每周150分鐘，端午佳節防疫不鬆懈，同心協力攜手度過疫情挑戰。





我的餐盤六口訣：

(一)飯跟蔬菜一樣多，豆魚蛋肉一掌心

肉粽主要由糯米、滷肉、香菇組成，其中糯米屬全穀雜糧類，提供身體豐富的維生素 B 群維持好體力，而糯米質地軟黏易脹氣，用餐時別忘了搭配比拳頭大一點的蔬菜如龍鬚菜、黑木耳，蔬菜中豐富的維生素A與膳食纖維，維持腸道免疫力；優質蛋白質則可依照，豆>魚類（海鮮）>蛋>肉類作為選擇順序，蛋白質提供身體修復所需要原物料，除此之外小型魚類秋刀魚、日曬乾香菇富含維生素D，保持肌力好健康。

(二)每餐水果拳頭大，菜比水果多一點

飯後來份拳頭大當季水果，如西瓜、火龍果，享受冰涼的水果同時補 充具抗氧化的維他命C。除此之外分享糖友穩糖小撇步，用餐時先吃一拳頭大的蔬菜再吃肉粽，午餐飯後間隔2小時再攝取水果，穩糖不心慌。

(三)堅果種子一茶匙

堅果種子與油脂類如：核桃、杏仁、葵瓜子、黑芝麻、橄欖油、芥花油、亞麻仁籽油提供身體必需脂肪酸，其中多元不飽和脂肪酸（Omega-3）、單元不飽和脂肪酸（Omega-9），調節身體發炎反應，維生素E增進皮膚與血球健康，堅果種子來入菜低溫烹調保存好營養，另外搭配天然辛香料蔥、薑、蒜、蕗蕎，增加味蕾豐富性減少過多鈉攝取。

(四)每天早晚一杯奶

每天早晚一杯奶，如：鮮奶、起司片、無加糖優酪乳，聰明滿足每日八成的鈣質所需，豐富的鈣質維持骨骼與肌肉、心臟的正常功能。



在新冠肺炎疫情嚴峻的現在，保持強大的免疫力是戰勝病毒的關鍵，如此簡易又輕鬆上手的「我的餐盤」，更能讓民眾有效地在日常生活中落實均衡飲食。

►腦公！你不可以賴帳喔

